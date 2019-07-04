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Газпром ₽280 (+10,06%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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Бизнес ,  
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Босов продал долю в своем угольном бизнесе совладельцу «Трансмашхолдинга»
Партнер Андрея Бокарева и Искандера Махмудова Сергей Глинка получил 20% в «дочке» «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Привлечение нового инвестора может быть способом защиты актива от недружественного поглощения
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владикавказская компания стала владельцем 20% «Сибантрацита Кузбасс» (входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова), следует из базы данных СПАРК. Покупатель — компания «Современные горно-транспортные технологии», созданная в апреле 2019 года, она принадлежит Сергею Глинке, бизнес-партнеру Андрея Бокарева (занимает 62-е место в списке Forbes с состоянием в $1,5 млрд) и Искандера Махмудова (18-е место, состояние — $6,6 млрд).

Глинка является совладельцем «Трансмашхолдинга» (8%), «Аэроэкспресса» (12,5%) и «Трансгрупп» (25%), крупнейшие акционеры эти компаний — Бокарев и Махмудов. Глинка — бывший моряк и работник рыболовецкого совхоза, он заработал свой первый капитал на продаже кузбасского угля в Эстонию, помогал ему в этом нынешний заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, писал «Комммерсантъ». В конце 90-х Махмудов вместе с Михаилом Черным приобрел «Кузбассразрезуголь», впоследствии Бокарев стал младшим партнером в угольной компании, а затем и в остальных бизнесах Махмудова. Вместе с Глинкой бизнесмены создали совместную экспедиторскую компанию «Трансгрупп», на которую скупали транспортные активы, объединенные затем в группу «Трансмашхолдинг».

Бизнес
Компания Худайнатова заявила о планах вложить в проекты по углю ₽100 млрд

В Кузбассе «Сибантрациту» принадлежит два предприятия по добыче угля — «Разрез Кийзасский» и «Сибантрацит Кузбасс» (владеет лицензией на добычу угля на участке «Верхнетешский» в Новокузнецком районе Кемеровской области). Добычу «Сибантрацит Кузбасс» планирует начать в 2020 году. Также «Сибантрацит» владеет активами в Новосибирской и Амурской областях.

Представитель Босова отказался от комментариев, с Глинкой связаться не удалось. В пресс-службе «Трансмашхолдинга» заявили, что не комментируют дела акционеров.

Появление инвестора в «дочке» «Сибантрацита» похоже на укрепление позиций Босова и защиту от возможных посягательств на свои активы путем привлечения в бизнес влиятельных бизнесменов, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Летом 2018 года стало известно, что на «Сибантрацит» претендовал экс-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, который строит угольный холдинг «Коуслстар». Но стороны не сошлись в цене: Босов оценил свои сибирские активы в $3 млрд, а потенциальные покупатели не дали такую цену, говорили источники РБК. После этого в интернете развернулась информационная кампания против Босова. Отвечая на вопрос РБК, могла ли она быть связана с попытками недружественного поглощения, гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский в апрельском интервью заявил: «Все может быть». Он также сообщил, что переговоры о продаже компании ни с кем не ведутся. «Нет задачи продаться, есть задача удвоиться», — заявил Барский, имея в виду план увеличить добычу до 58 млн т угля к 2022 году.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Дмитрий Босов, «Трансмашхолдинг», Эдуард Худайнатов
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Уголь на продажу: кто претендует на активы Босова
Бизнес
Глава «Сибантрацита» Максим Барский — РБК:
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