Босов продал долю в своем угольном бизнесе совладельцу «Трансмашхолдинга»

Партнер Андрея Бокарева и Искандера Махмудова Сергей Глинка получил 20% в «дочке» «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Привлечение нового инвестора может быть способом защиты актива от недружественного поглощения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владикавказская компания стала владельцем 20% «Сибантрацита Кузбасс» (входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова), следует из базы данных СПАРК. Покупатель — компания «Современные горно-транспортные технологии», созданная в апреле 2019 года, она принадлежит Сергею Глинке, бизнес-партнеру Андрея Бокарева (занимает 62-е место в списке Forbes с состоянием в $1,5 млрд) и Искандера Махмудова (18-е место, состояние — $6,6 млрд).

Глинка является совладельцем «Трансмашхолдинга» (8%), «Аэроэкспресса» (12,5%) и «Трансгрупп» (25%), крупнейшие акционеры эти компаний — Бокарев и Махмудов. Глинка — бывший моряк и работник рыболовецкого совхоза, он заработал свой первый капитал на продаже кузбасского угля в Эстонию, помогал ему в этом нынешний заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, писал «Комммерсантъ». В конце 90-х Махмудов вместе с Михаилом Черным приобрел «Кузбассразрезуголь», впоследствии Бокарев стал младшим партнером в угольной компании, а затем и в остальных бизнесах Махмудова. Вместе с Глинкой бизнесмены создали совместную экспедиторскую компанию «Трансгрупп», на которую скупали транспортные активы, объединенные затем в группу «Трансмашхолдинг».

В Кузбассе «Сибантрациту» принадлежит два предприятия по добыче угля — «Разрез Кийзасский» и «Сибантрацит Кузбасс» (владеет лицензией на добычу угля на участке «Верхнетешский» в Новокузнецком районе Кемеровской области). Добычу «Сибантрацит Кузбасс» планирует начать в 2020 году. Также «Сибантрацит» владеет активами в Новосибирской и Амурской областях.

Представитель Босова отказался от комментариев, с Глинкой связаться не удалось. В пресс-службе «Трансмашхолдинга» заявили, что не комментируют дела акционеров.