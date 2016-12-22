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Скворцова пообещала приложение для проверки легальности лекарств
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Скворцова пообещала приложение для проверки легальности лекарств
Общество, 15:37
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Скворцова пообещала приложение для проверки легальности лекарств

К концу 2019 года россияне смогут проверять легальность лекарств при помощи мобильного приложения. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме, сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минздрава, самым эффективным способом борьбы с фальсифицированными препаратами является «использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 года в рамках эксперимента по маркировке».

С 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года в шести регионах проходит эксперимент по маркировке лекарственных препаратов. Срок начала обязательной маркировки лекарств Госдума передвинула на 2020 год.

В апреле источники РБК сообщили, что Центр развития перспективных технологий предложил сделать бесплатной маркировку дешевых жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Речь шла о лекарствах дешевле 20 руб. Ранее производители предупреждали об угрозе дефицита из-за дополнительных расходов. В начале 2017 года Скворцова утверждала, что из-за введения маркировки цены на лекарства вырастут на 33–55 коп.

Теги: Вероника Скворцова , лекарства , приложение
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