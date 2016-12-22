В Испании после аннуляции туров «Натали Турс» остались до 400 ее клиентов

В Испании сейчас остаются 300–400 туристов «Натали Турс», их вернут домой чартерными и регулярными рейсами, заявил журналистам президент туроператора Владимир Воробьев, передает корреспондент РБК.

Он также сообщил, что компания с 5 июля предложит клиентам различные механизмы компенсации, в том числе неденежные.

«Кто-то [получит компенсацию] через отдых, кто-то будет, видимо, ждать, когда у «Натали Турс» нормализуется ситуация и мы сможем, не подвергая рискам тех туристов, которые будут по текущим программам вылетать, осуществить им выплаты», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что туроператор работает над тем, чтобы все туристы, попавшие в неприятную ситуацию, получили компенсацию в полном объеме. ​Воробьев также рассказал, что обращения по поводу компенсаций в компанию уже поступают и от частных лиц, и от туристических агентств, которые сотрудничали с туроператором.

Президент компании также сообщил, что в четверг состоится экстренное заседание с участием ассоциации «Турпомощь» и представителей Ростуризма, где будет обсуждаться ситуация вокруг «Натали Турс».

​Ранее «Натали Турс» объявила об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров из-за финансовых проблем, заметив, что туроператор пока не приостанавливает деятельность.

В интервью телеканалу РБК Воробьев рассказал, что падение продаж компании началось с середины апреля.