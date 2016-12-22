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Глава «Натали Турс» объяснил причину отмены чартеров
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Глава «Натали Турс» объяснил причину отмены чартеров
Бизнес, 17:49
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Глава «Натали Турс» объяснил причину отмены чартеров
«Натали Турс» отменяет чартеры, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию, объяснил глава компании. С 30 июня туроператор свернул чартерную программу
Фото: Андрей Любимов / РБК

Туроператор «Натали Турс» пошел на отмену чартерных программ, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию. Об этом в субботу, 30 июня, сообщил «Интерфаксу» президент компании Владимир Воробьев.

Глава компании объяснил, что все чартерные рейсы были оплачены и выполняются для того, чтобы вывезти людей. «В течение недели до следующих выходных всех вывезем, и на этом чартеры на это лето закроем», — приводит слова Воробьев агентство. Он уточнил, что завозить туристов по чартерным программам в течение этой недели компания не будет, самолеты полетят пустыми, чтобы забрать туристов. «Средства «Турпомощи» для вывоза туристов не понадобятся», — заверил он.

«Натали Турс» отменила чартерные программы
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Ранее в беседе с РБК Воробьев заявил, что чартеры составляют на данный момент «порядка 30%, скорее 20%» от общего числа программ «Натали Турс».

Владимир Воробьев (Фото: «Коммерсанъ»)

Накануне туроператор «Натали Турс» уведомил о прекращении с 30 июня своих чартерных рейсов. Речь идет о чартерных программах в шесть городов — Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Свое решение «Натали Турс» тогда объяснил низкими финансовыми показателями этих программ. Компания заверила, что программы регулярных перевозок будут выполняться в обычном режиме.

Глава «Натали Турс» связал с Рамаданом проблемы с заселением в отели
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На этой неделе сообщалось, что кленты «Натали Турс» столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и Китая. Уже прибывшим туристам отельеры сообщали, что туроператор не оплатил их проживание. В самой компании эти случаи назвали единичными, объяснив, что они произошли из-за накладок с платежами. Позднее в Ростуризме сообщили, что «Натали Турс» гарантировала выполнение обязательств перед туристами и подтвердила свою работоспособность.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: «Натали Турс» , чартеры
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