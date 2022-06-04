WSJ узнала о приостановке выпуска Boeing 737 MAX в мае

В мае Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX из-за проблем с поставками, сообщили собеседники WSJ. Ранее в компании уже говорили о перебоях с цепочками поставок и усомнились в достижении плана по производству 737 MAX

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Проблемы с цепочками поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing приостановить на десять дней в мае производство узкофузеляжных самолетов 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из-за ситуации на производстве Boeing пострадали авиаперевозчики, в частности — ирландская компания Ryanair, ей пришлось сократить количество перелетов в летнем расписании на фоне роста спроса авиаперевозок. Газета пишет, что проблемы с нехваткой материалов и рабочей силы испытывают около десяти поставщиков производителя, из-за чего эксперты оценивают ее потери за первую половину в $3,6 млрд.

О проблемах с поставками деталей для 737 в Boeing уже сообщали около месяца назад. Как передавал Reuters, Финансовый директор Boeing Брайан Уэст сообщил, что компания столкнулась с проблемами в производстве и поставке этих моделей самолетов из-за нехватки проводки с определенным разъемом.

Уэст тогда назвал ситуацию «отражением сумасшедшего мира цепочек поставок, в котором мы сейчас живем», отметив, что система поставок локализована и изолирована, однако у компании есть варианты, над которыми ведется работа. «Вещи такого рода обычно решаются в короткие сроки, а потом мы наверстываем упущенное и получаем движение», — добавил он.

В апреле Boeing поставил покупателям 35 самолетов, из них 28 были из самой продаваемой серии 737 MAX. При этом в марте компания поставила клиентам большее число самолетов — 41. В конце апреля в Boeing выразили сомнение, что удастся добиться цели по поставке покупателям 500 самолетов 737 MAX за этот год.

В начале марта в Boeing приняли решение временно прекратить закупку титана российского производства. В компании сообщили РБК, что «накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет». У Boeing есть альтернативные поставщики, отметили в компании, это позволит производить гражданские воздушные суда без проблем.