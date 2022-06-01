Совладелец Внуково спрогнозировал слияние авиакомпаний

Компании могут начать процесс слияний, чтобы эффективнее эксплуатировать самолеты в условиях санкций и запрета на поставки запчастей в Россию, считает совладелец Внуково Виталий Ванцев. Но он не ждет банкротств в 2022 году

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На российском рынке авиаперевозок может начаться процесс слияния авиакомпаний, сказал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

По его словам, это может произойти для более эффективной эксплуатации самолетов в условиях запрета на поставку запчастей, агрегатов и комплектующих для авиатехники. Такие международные санкции были введены после начала военной спецоперации на Украине. «Знаю пять-шесть авиакомпаний, которым было бы неплохо слиться. Они бы эффективнее работали, утилизация (интенсивность эксплуатации. — РБК) флота и его надежность были бы лучше», — заявил Ванцев, отказавшись раскрыть названия перевозчиков.

При этом у авиакомпании «Азимут», которая в 2021 году перевезла около 2 млн пассажиров, заняв 11-е место в России, нет планов по объединению с конкурентами, подчеркнул ее совладелец: «Ставим задачу только самостоятельного развития авиакомпании». По его словам, перед перевозчикам поставлена цель — поддерживать летную годность Superjet (сейчас в парке «Азимута» 15 таких самолетов) до 2030 года.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, крупнейших авиакомпании России и в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По мнению Ванцева, к слияниям авиакомпании подстегнет дефицит импортных самолетов, но банкротств авиакомпаний в 2022-м ждать не стоит. Нехватка техники будет наблюдаться, «пока не начнут массово производиться [среднемагистральные самолеты] МС-21 — минимум 50 машин ежегодно». До тех пор, на протяжении следующих пяти-шести лет, перевозчикам придется летать в условиях «ограничений по техподдержке флота».

В январе 2022 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что серийное производство лайнера с российским двигателем и крылом начнется в 2024 году. Но из-за западных санкций эти планы сдвинутся на один-два года, отмечал в конце марта вице-премьер Юрий Борисов.