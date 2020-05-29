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Компания Худайнатова сообщила о риске дефицита сырья для Хабаровского НПЗ

Сокращение добычи нефти в Восточной Сибири привело к нехватке сырья для Хабаровского НПЗ, обеспечивающего бензином и дизелем половину Дальнего Востока. Ситуация сложная, но дефицита топлива удастся избежать, уверяют источники РБК
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сокращение добычи нефти в России из-за сделки ОПЕК+ может привести к нехватке сырья для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова. Это следует из письма вице-президента «Нефтегазхолдинга» Рустама Кажарова, которое он отправил 13 мая замминистра энергетики Павлу Сорокину. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

НПЗ выпускает больше половины моторных топлив, которые необходимы Дальнему Востоку, пишет Кажаров, подчеркивая, что снижение загрузки Хабаровского НПЗ приведет к снижению выпуска бензина и дизеля. Представители «Нефтегазхолдинга» и Минэнерго отказались от комментариев.

Почему заводу может не хватить нефти

Хабаровский НПЗ перерабатывает почти 5 млн т нефти в год, или 416 тыс. т в месяц, указывается в письме. Самый крупный поставщик сырья для завода — Иркутская нефтяная компания (ИНК), в 2020 году она должна поставить НПЗ 4 млн т нефти, по 333 тыс. т ежемесячно (или 80% от всех поставок).

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По действующей схеме грузопотоков «Транснефти» (обеспечивает транспортировку по системе нефтепроводов) на завод также могут поставлять сырье некоторые другие производители, которые работают в Западной и Восточной Сибири и сдают нефть в трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), который идет в Китай, говорится в письме.

Но сделка ОПЕК+, в рамках которой российские нефтяные компании в мае—июне 2020 года должны сократить добычу на 19% от уровня февраля, до 8,5 млн т нефти, приведет к пропорциональному сокращению добычи у ИНК, а также «повсеместному сокращению добычи», утверждает вице-президент «Нефтегазхолдинга». Кроме того, некоторые добывающие компании Восточной Сибири экспортируют нефть «сверх нормативов», сказано в письме без указания названий конкретных компаний-экспортеров.

Из-за проблем с нехваткой сырья для Хабаровского НПЗ Кажаров просит Минэнерго ограничить экспорт нефти, чтобы не наносить ущерб российской переработке и быстрее сбалансировать мировой рынок.

Как избежать дефицита

Иркутская нефтяная компания решает вопрос поставок сырья на дальневосточные заводы и находится в тесном взаимодействии с клиентами, а также с Минэнерго и «Транснефтью», сказал РБК ее представитель. По его словам, в июне 2020 года компания намерена поставить на Хабаровский НПЗ 265 тыс. т нефти и выполнит контрактные обязательства в 2020 году.

Дефицита топлива на Дальнем Востоке не будет, утверждает источник, близкий к Минэнерго. С одной стороны, проблема с поставкой сырья на Хабаровский НПЗ почти решена, с другой — в регионе хватает запасов бензина и дизеля, чтобы их использовать, в случае если завод будет вынужден снизить переработку, говорит собеседник РБК.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Вопросы возникли из-за того, что сделка по сокращению добычи ОПЕК+ была заключена в апреле, когда компании уже законтрактовали экспортные объемы по ВСТО на май и июнь, объясняет источник, близкий к Минэнерго. Отменить эти поставки нельзя, поэтому потенциально могла снизиться отгрузка сырья на внутренний рынок. Но из первоначального выпадающего объема примерно 200 тыс. т для Хабаровского НПЗ уже нашли почти 150 тыс. т, рассказывает он.

А с 1 июля, по условиям соглашения со странами ОПЕК, Россия немного восстановит добычу, и проблема с нефтью для Хабаровского НПЗ будет решена окончательно, добавляет источник РБК.

Однако Москва может согласиться на продление максимальной квоты на сокращение добычи до сентября, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда в пресс-службе Минэнерго это не комментировали. Представитель ИНК пока не ответил на вопрос РБК, снизит ли компания поставки на экспорт в июле.

С помощью Минэнерго «Нефтегазхолдингу» действительно частично удалось найти выпавшие объемы, подтверждает источник, близкий к заводу. «Небольшой дефицит по сырью пока остается, ситуация сложная, но общими усилиями ее можно исправить», — заключает он.

В самом крайнем случае «Нефтегазхолдинг» и трейдеры могут привезти топливо на Дальний Восток из Сибири, но это будет очень невыгодно, говорит аналитик ценового агентства Reuters Максим Назаров. С учетом расходов на дорогу бензин «Аи-92» из Ангарска обойдется покупателям в 58 тыс. руб. за 1 т, а из Омска — в 59 тыс. за 1 т. При этом на АЗС в Приморском и Хабаровском краях бензин продается по 43,5–47 руб. за литр (около 59–64 тыс. руб. за 1 т).

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на бензин, ОПЕК+, Эдуард Худайнатов, НПЗ
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