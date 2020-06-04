«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году арендовал 56 тыс. кв. м в московском бизнес-парке «Южный порт». «Тинькофф» снял на 20 тыс. кв. м больше в строящемся бизнес-центре возле Белорусского вокзала

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа «Тинькофф» договорилась об аренде помещений в строящемся бизнес-центре AFI Square в центре Москвы, где планирует разместить свою штаб-квартиру. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза и нескольких участников сделки.

Как отмечает газета, головная структура группы «Тинькофф» — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 тыс. кв. м в строящемся на Грузинскому Валу бизнес-центре. Планируется, что AFI Square общей площадью 90 тыс. кв. м будет достроен в первом полугодии 2022 года, сообщил изданию генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

Управляющий партнер компании S.A. Ricci, которая выступила консультантом сделки, Алексей Богданов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что договор с «Тинькофф» заключен на 12 лет. Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали.

Эта сделка стала крупнейшей на рынке офисов за всю его историю, заявил изданию партнер международной консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик. Это подтвердил «Ведомостям» управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев. До сих пор, как пишет газета, рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году снял у Midland Development 56 тыс. кв. м в бизнес-парке «Южный порт». Другими крупными арендаторами на рынке были «Яндекс» и «Ростелеком». Первая компания арендовала 55 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная роза» на ул. Тимура Фрунзе, вторая — почти 48 тыс. кв. м в бизнес-парке Comcity на Киевском шоссе.