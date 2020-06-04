«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками Общество, 08:57 Росприроднадзор исключил сжигание разлившегося топлива в Норильске Общество, 08:54 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 08:50 Снявший фильм о допинге Зеппельт похвалил россиян за признание нарушений Спорт, 08:49 Глава Тувы вылечился от коронавируса Общество, 08:45 Собянин оценил расходы Москвы на борьбу с коронавирусом Экономика, 08:16 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:16 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 08:15 РБК Pro: как российские компании справились с переходом на удаленку Pro, 08:14 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня Общество, 08:07 Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков Общество, 08:01 «Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке Бизнес, 07:51 Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м Общество, 07:49 В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи Общество, 07:47
Новости без коронавируса ,  
0 

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке

До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году арендовал 56 тыс. кв. м в московском бизнес-парке «Южный порт». «Тинькофф» снял на 20 тыс. кв. м больше в строящемся бизнес-центре возле Белорусского вокзала
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа «Тинькофф» договорилась об аренде помещений в строящемся бизнес-центре AFI Square в центре Москвы, где планирует разместить свою штаб-квартиру. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза и нескольких участников сделки.

Как отмечает газета, головная структура группы «Тинькофф» — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 тыс. кв. м в строящемся на Грузинскому Валу бизнес-центре. Планируется, что AFI Square общей площадью 90 тыс. кв. м будет достроен в первом полугодии 2022 года, сообщил изданию генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

Управляющий партнер компании S.A. Ricci, которая выступила консультантом сделки, Алексей Богданов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что договор с «Тинькофф» заключен на 12 лет. Финансовые условия сделки стороны раскрывать не стали.

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
Финансы
Олег Тиньков

Эта сделка стала крупнейшей на рынке офисов за всю его историю, заявил изданию партнер международной консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик. Это подтвердил «Ведомостям» управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев. До сих пор, как пишет газета, рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году снял у Midland Development 56 тыс. кв. м в бизнес-парке «Южный порт». Другими крупными арендаторами на рынке были «Яндекс» и «Ростелеком». Первая компания арендовала 55 тыс. кв. м в бизнес-центре «Красная роза» на ул. Тимура Фрунзе, вторая — почти 48 тыс. кв. м в бизнес-парке Comcity на Киевском шоссе.

По словам Бибика, арендная ставка в AFI Square может составлять около 35 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. В свою очередь, директор по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости Knight Frank Елена Акатова считает, что стоимость аренды — 32 тыс. за кв. м в год. Таким образом, «Тинькофф» может ежегодно платить за новую штаб-квартиру 2,4–2,7 млрд руб., а общие расходы на офис за 12 лет аренды составят 30–32 млрд руб., говорится в публикации.

Тинькофф Банк нашел замену Тинькову на посту главы совета директоров
Финансы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отмечают «Ведомости», «Тинькофф» давно ищет офис под новую штаб-квартиру, чтобы перевести туда все подразделения, включая Тинькофф Банк, «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф центр разработки». Сейчас их офисы находятся в разных районах столицы — в том числе в бизнес-центрах «Водный» на Головинском шоссе, «Диапазон» на Волоколамском шоссе, Mirland Plaza в Савеловском районе и др.

По словам Богданова, «Тинькофф» рассматривал пять вариантов офисов под штаб-квартиру, но в итоге остановился на AFI Square. Бизнес-центр соответствует всем требованиям арендатора и имеет удобное расположение, сказал он.

Представитель «Тинькофф» рассказал газете, что новый офис рассчитан на 6–7 тыс. человек. В настоящее время в московской штаб-квартире группы около 3 тыс. человек, однако к моменту переезда (в 2023 году) она планирует удвоить число клиентов до 20 млн человек. Лишние площади могут быть использованы под «гибкие» офисы, которые будут заполняться «Тинькофф» по мере роста штата, заметил Богданов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Тинькофф», сделка, аренда, штаб-квартира
Материалы по теме
Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США
Финансы
В Тинькофф Банке прокомментировали слушания с участием Тинькова в Лондоне
Бизнес
Тиньков сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter