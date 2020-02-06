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«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group Олега Тинькова выйдет на рынок Европы с некредитными продуктами: холдинг инвестирует €25 млн в стартап, ориентированный на Европу, но не на страны СНГ
Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Новая компания предложит европейским клиентам некредитные финансовые продукты: финансовые и банковские розничные продукты и транзакционные сервисы, отметили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка. В каких именно странах Европы она будет вести деятельность, представитель группы не уточнил.

Проект планируется запустить в 2020 году, TCS Group станет ее ключевым инвестором и владельцем контрольного пакета, следует из раскрытия. Сумма первоначальных инвестиций группы составит до €25 млн, дополнительные вливания будут производиться траншами по мере развития проекта.

Чтобы сфокусироваться на новом продукте, свои должности покинут два топ-менеджера группы: старший вице-президент Тинькофф Банка по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев. Оба они станут учредителями и соинвесторами новой компании.

Должность Яманова в Тинькофф Банке займет нынешний операционный директор Станислав Близнюк, на место которого, в свою очередь, придет присоединившийся к группе в январе Павел Христолюбов. Емешев покинул должность директора инвестиционного бизнеса «Тинькофф» осенью 2019 года, ее занял экс-директор дирекции по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Дмитрий Панченко.

Летом 2019 года TCS Group привлекла около $300 млн в ходе SPO на Лондонской бирже. При этом сам Тиньков приобрел около 555,6 тыс. GDR компании на $10 млн, или менее 0,3% от увеличенного уставного капитала группы, еще шесть менеджеров приобрели бумаги почти на $780 тыс. Позже в октябре группа провела листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: «Тинькофф»
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