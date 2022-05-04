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Война санкций ,  
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ФАС разрешила производителю сыра купить у Pepsi «Вимм-Билль-Данн Напитки»

PepsiCo решила продать завод в Раменском, который «не действует с 2015 года и не производит никакой продукции». «Мультипро» производит сыры моцарелла, камамбер и бри под брендом Alti, у компании есть два завода
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке производителем сыра «Мультипро» компании «Вимм-Билль-Данн Напитки», сообщило ведомство в Telegram.

«ФАС удовлетворила ходатайство заявителя. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания», — говорится в сообщении.

Как пояснили РБК в пресс-службе PepsiCo, компания еще в 2021 году решила продать завод в Раменском, который «не действует с 2015 года и не производит никакой продукции». «На территории завода располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность нового владельца», — рассказали в компании.

У «Мультипро» есть два завода по производству европейских сыров для ретейла и HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг), сообщается на сайте компании. Она производит сыры моцарелла, камамбер и бри под брендом Alti.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

С 2011 года «Вимм‑Билль‑Данн» принадлежит PepsiCo (производит газированные напитки, молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax и «Имунеле», детское питание «Агуша» и «Чудо детки», чипсы и снеки Lay’s, Cheetos и «Хрусteam», соки и нектары «Я», «Фруктовый сад», J7 и «Любимый», бутилированную воду Aqua Minerale и др.

После начала российской военной операции на Украине PepsiCo объявила о своем решении приостановить производство и продажу газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda в России. О приостановке работы в стране заявила и Coca-Cola.

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Теги
Елена Чернышова, Анна Левинская
PepsiCo Вимм-Билль-Данн
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