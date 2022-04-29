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Бизнес ,  
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Комбинат «Коломенский» купил российский бизнес Fazer

«Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer, которая в марте объявила о прекращении работы в России. Это четыре фабрики с общей численностью сотрудников свыше 2 тыс. человек
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» приобрел ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), говорится в сообщении холдинга.

Речь идет о четырех фабриках: трех в Санкт-Петербурге и одной в Москве, на которых в общей сложности работают более 2 тыс. человек. «Все предприятия продолжат свою работу», — отметили в «Коломенском».

Fazer прекратит деятельность в России
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

ООО «Хлебный Дом» — юридическое название бизнеса финской компании Fazer в России. «Хлебный Дом» — бренд, под которым компания выпускала хлеб и выпечку.

В начале марта Fazer приостановила экспорт в Россию в связи с ситуацией на Украине, а затем объявила о решении прекратить работу в России. Компания поставляла мукомольную продукцию, шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geisha, объем экспорта в ней оценили в €12,5 млн в год.

Комбинат «Коломенский» существует с 1956 года. Он специализируется на выпечке хлеба, сдобных и слоеных хлебобулочных изделий, производстве вафель. С 2007 года принадлежит Алексею Тулупову, владельцу девелоперской компании Sminex.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
хлебобулочная продукция кондитерские изделия
Откройте брокерский счет
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