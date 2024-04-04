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Эксклюзив

«Пионер» рассмотрит возможность стройки на месте завода Магомедова

Группа «Пионер» может застроить территорию завода «Искож» на западе Москвы
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Проект по застройке завода «Искож», принадлежавшего сооснователю группы «Сумма» Магомеду Магомедову, может быть возобновлен. Участие в застройке территории на западе Москвы планирует принять группа «Пионер»
Офис группы компаний &laquo;Пионер&raquo;
Офис группы компаний «Пионер» (Фото: Никита Попов / РБК)

Группа «Пионер» планирует принять участие в застройке территории бывшего Московского завода искусственных кож им. Ногина («Искож»), расположенного на Витебской улице между Можайским шоссе и МКАД на западе Москвы. Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с этой площадкой.

На участие группы «Пионер» в проекте может указывать и смена руководства «Искожа». По данным ЕГРЮЛ, 25 марта гендиректором АО «Искож», на балансе которого и находится это предприятие, стала Мария Савелкина. Она же возглавляет фирмы «СЗ «Варшавская» и «СЗ «Дербеневская», зарегистрированные по тому же адресу, что и «Пионер». С «Пионером» связан и партнер Савелкиной по ООО «МК» — Максим Сухарев. У него есть 81% в фирме «Прогресс», оставшиеся 19% в которой принадлежат «Современным строительным проектам» (100-процентная дочка «Пионера»). Представитель девелопера от комментариев отказался.

Чем известен «Искож»

Завод включает в себя здания общей площадью 30 тыс. кв. м и земельный участок под ними на 9,6 га. Когда-то на этом месте располагалась фабрика брезентов, ремней, клеенок и непромокаемых тканей товарищества «Франк Реддавей и Ко», которая была основана в конце XIX века. После Октябрьской революции она была национализирована и передана тресту «Техноткань». В 1927 году фабрике присвоили имя революционного и партийного деятеля Виктора Ногина, а спустя 50 лет она получила название Московского завода искусственных кож. На предприятии долгое время выпускали искусственную кожу и полимерные материалы, но сейчас оно не функционирует. Его здания сдаются в аренду, говорится в отчетности АО «Искож».

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Одно из зданий делового квартала &laquo;Московский шелк&raquo;

Сам «Искож» несколько раз менял владельцев. В 1990-е годы 90% акций предприятия приобрела группа «Финвест» Владимира Слуцкера, ранее занимавшего пост члена Совета Федерации от Чувашии, и его партнера Амбарцума Сафаряна. Они рассматривали возможность построить здесь жилой комплекс «Риверсайд» общей площадью около 200 тыс. кв. м. Но эти планы так и не осуществились: между Слуцкером и Сафаряном разгорелся длительный корпоративный конфликт, писал Forbes.

Впоследствии все предприятие перешло под полный контроль совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова, сообщало издание в 2012 году. Представитель бизнесмена тогда это подтверждал и добавлял, что «Искож» был куплен по рыночной цене». С тех пор о продаже фабрики другим игрокам не сообщалось. В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Магомеда Магомедова к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконном хранении оружия. Спустя год приговор ему был смягчен до 17 с половиной лет.

В середине прошлого года компания «Дантон» подала иск о банкротстве АО «Искож». Ее бенефициаром, по данным системы СПАРК, является кипрская Kardo Invest Limited AG, ее конечные собственники не раскрываются. «Ведомости» в 2017 году называли «Дантон» также бизнесом Магомедова. Эта компания была создана им для поставок зерна, сообщало издание. С чем связано решение «Дантона» о подаче подобного заявления, РБК выяснить не удалось. Получить комментарий адвокатов Магомедова РБК не удалось.

Данные о текущих владельцах АО «Искож» не раскрываются.

На застройку территории завода «Искож» был и другой претендент, сообщали ранее «Ведомости». В 2023 году президентом АО «Искож», по данным ЕГРЮЛ, стал Павел Абрахин — он, как писало издание со ссылкой на информационные материалы одного из проектов фонда «Сколково», занимает должность инвестиционного директора девелопера Upside Development. О том, что Upside Development рассматривает возможность застройки «Искожа», говорили и консультанты, работавшие с площадкой. Но представитель застройщика заявил РБК, что компания не планировала заниматься застройкой данной территории, никакого отношения к проекту она и Абрахин не имеют.

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Вид на здание фабрики &laquo;Новая заря&raquo; (на улице Павла Андреева, 23)

Что такое группа «Пионер»

«Пионер» был основан в 2001 году Андреем Грудиным и Леонидом Максимовым. Первый погиб в июне 2020 года, сейчас Максимов — единственный владелец группы. Изначально компания строила жилье и коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге, а затем сконцентрировалась на проектах в Москве. Портфель реализованных проектов «Пионера» составляет около 3 млн кв. м. Среди его жилых комплексов — High Life у станции метро «Павелецкая», Pride на Полковой улице, «Life — Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла. В декабре 2022 года Максимов рассказывал, что компания выйдет на рынок жилья ОАЭ. Под эти цели она приобрела 0,6 га в Дубае между районами Dubai Marina и Palm Jumeirah. Там должен появиться жилой комплекс общей площадью порядка 100 тыс. кв. м на 45 этажей. В конце декабря 2022 года компания также стала владельцем площадки в Мерзляковском переулке в центре Москвы.

Что говорят эксперты

Рыночную стоимость площадки директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает в 6‒7 млрд руб. Схожую цифру — около 5‒6 млрд руб. — приводит и руководитель направления земельных активов и девелопмента департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. На этом участке можно построить жилой комплекс общей площадью порядка 300‒350 тыс. кв. м, подсчитал Рывкин. Инвестиции в его возведение он оценивает в 40‒45 млрд руб. Впрочем, затраты окупятся, считают консультанты. Выручку от продажи квартир здесь партнер Ricci | M&A Петр Виноградов оценивает примерно в 80 млрд руб.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Интерес «Пионера» к проекту опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Компания исторически хорошо понимает западное направление Москвы и умеет на нем работать, рассуждает Виноградов. К тому же в целом участков подобной площади с девелоперским потенциалом в городе осталось не так много, добавляет он.

На территории будут сохранены и памятники промышленной архитектуры, которые станут частью концепции будущей застройки, добавляет Шелковский. Дело в том, что в 2017 году восемь исторических зданий фабрики «Франк Реддавей и Ко» получили статус объектов культурного наследия регионального значения, говорят эксперты. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы обязал владельцев «Искожа» провести работы по сохранению этих зданий.

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