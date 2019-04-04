«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и гендиректора «Ил», пишут СМИ. По данным «Коммерсанта», в этой должности его заменит Юрий Грудинин

Алексей Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках оптимизации своей структуры уменьшит число вице-президентов. В частности, ее покинет Алексей Рогозин, также занимающий пост гендиректора ПАО «Ил», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В корпорации пояснили изданию, что оптимизация связана с вхождением ОАК в состав госкорпорации «Ростех». В последней заявили, что при анализе работы ОАК выявили «избыточное количество руководителей различного уровня».

По данным газеты, планируется исключить должности четырех вице-президентов: по транспортной авиации (Алексей Рогозин), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов), по военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар» и по госавиации спецназначения.

Позже о планах Рогозина покинуть ОАК сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли. «Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.

В «Ростехе» заявили ТАСС, что заседание совета директоров корпорации прошло в среду. «О принятых решениях сообщим в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.