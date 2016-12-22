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СМИ узнали об уходе Алексея Рогозина из «Ильюшина»
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СМИ узнали об уходе Алексея Рогозина из «Ильюшина»
Бизнес, 15:07
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СМИ узнали об уходе Алексея Рогозина из «Ильюшина»
Алексея Рогозина на посту гендиректора ПАО «Ил» может сменить Юрий Грудинин, руководящий самолетостроительным комплексом имени Бериева в Таганроге. Смена руководства в «Ильюшине» может произойти уже в понедельник
Алексей Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Новым генеральным директором ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» вместо Алексея Рогозина может стать Юрий Грудинин, руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М.Бериева. Об этом со ссылкой на источники в авиационной промышленности сообщают ТАСС и «РИА Новости».

По данным ТАСС, смена руководства в «Ильюшине» может произойти уже в понедельник.

Сам Юрий Грудинин не смог ответить на вопрос РБК, рассматривается ли его кандидатура на должность гендиректора «Ильюшина». «Я еще не знаю. Мало ли что пишут», — сказал он.

На уточняющий вопрос РБК, не обсуждался ли с ним этот вопрос, он ответил: «Вопросы, которые со мной обсуждаются, я не озвучиваю».

РБК ожидает комментариев от ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

ПАО «Авиационный комплекс им. ​ Ильюшина» занимается созданием гражданских и военных самолетов «Ил», а также их послепродажным обслуживанием.

Юрий Грудинин пришел на пост генерального директора ТАНТК им. Георгия Бериева в 2015 году. Самолетостроительное предприятие в Таганроге, как и «Ильюшин», структурно входит в ПАО «ОАК». Объединенной строительной корпорации принадлежит 86,2% акций компании, корпорации «Иркут» — 6,1%, КБ «Сухой» — 6,28%, следует из презентации, размещенной на сайте ОАК.

Алексей Рогозин — сын бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который после формирования нового кабинета получил пост главы «Роскосмоса».

В марте 2017 года его назначили на пост вице-президента ОАК по транспортной авиации, а с апреля того же года — на пост главы Авиационного комплекса им. Ильюшина (ОАО «Ил»). В июле 2017 года он вошел в состав правления ОАК.

Комментируя назначение Алексея Рогозина на пост гендиректора «Ил» в 2017 году, в ОАК указали, что его основной задачей будет создание транспортного дивизиона корпорации.

В пятницу, 6 июля, в пресс-службе «Ильюшина» сообщили, что формирование в ОАК дивизиона транспортной авиации на базе компании «Ил» завершено, передавал «Интерфакс».

В его состав вошли «Авиастар-СП» (Ульяновск), ВАСО (Воронеж), «ОАК — транспортные самолеты», Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) им. Мясищева (Жуковский), «Ил-Ресурс» (Москва), а также «123 АРЗ» (Старая Русса), «20 АРЗ» (Пушкин), «308 АРЗ» (Иваново) и «325 АРЗ» (Таганрог).

«Такое решение призвано консолидировать все заказы и кредитные портфели, оптимизировать производственные мощности, а также находить и заключать новые контракты, в том числе экспортные», — приводит пресс-служба компании слова Алексея Рогозина.

Помимо транспортного дивизиона в ОАК будет создан дивизион гражданской, военной, а также стратегической и специальной авиации. Завершение реорганизации ОАК намечено на 2018–2019 годы.

Авторы: Инна Сидоркова, Наталья Демченко.
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