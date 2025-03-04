Москва выбрала компании для строительства платных трасс за ₽186 млрд

Консорциум с участием Газпромбанка и структура ВТБ построят две новые платные трассы в Москве за 185,6 млрд руб. За право возведения этих дорог боролись также структуры «Нацпроектстроя» и «Автобана»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Компания «Дороги Москвы — Магистральная», совладельцем которой выступает Газпромбанк, стала победителем тендера на строительство новой платной магистрали в Москве — от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда. Это следует из протокола прошедшего 3 марта конкурса, опубликованного на площадке ГИС «Торги». Там же сказано, что помимо нее участие в аукционах принимали еще три игрока — структура холдинга «Нацпроектстрой», холдинга «Автобан» и «ВТБ инфраструктурного холдинга». Но их предложения в итоге оказались оценены комиссией ниже, следует из протокола процедуры.

Еще один конкурс на строительство платной трассы — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта — выиграла подконтрольная «ВТБ инфраструктурный холдинг» компания «Столичная магистраль юг». Заявки на участие в этом тендере также подавали еще три игрока.

Группа ВТБ подтвердила, что «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» выиграл конкурс на создание новой автомобильной магистрали в Москве, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Там же сказано, что въезды и съезды на трассе будут оборудованы современной системой взимания платы «Свободный поток». Стоимость проекта будет определена после окончания проектирования.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

Какими будут новые платные дороги

Проекты по строительству трасс будут реализованы в рамках механизма концессии, то есть их собственником станет город, но заниматься эксплуатацией будет победитель конкурса. Их возведение займет от четырех до шести лет, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках первого соглашения «Дороги Москвы — Магистральная» построит трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда, которая соединит север столицы с деловым центром «Москва-Сити». Затраты на ее возведение составят 154 млрд руб., а начальный размер капитального гранта (форма госучастия в проекте при подготовке территории строительства) — 9,4 млрд руб. Плановый показатель интенсивности движения по трассе оценивается в 137,9 тыс. транспортных средств в сутки. Завершить ее строительство победитель конкурса должен будет за шесть лет с момента подписания договора.

Вторая концессия предусматривает возведение трассы от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, которая свяжет территорию бывшей промзоны ЗИЛ с югом и юго-западом Москвы в обход Третьего транспортного кольца. Инвестор должен будет вложить в ее строительство 31,6 млрд руб., при этом размер капитального гранта составит 2,1 млрд руб. Показатель интенсивности движения, согласно лотовой документации, — 31,6 тыс. транспортных средств в сутки. Построить эту дорогу «Столичная магистраль юг» должна будет за 5 лет с момента заключения соглашения.

Мэрия Москвы объявляла также и третий конкурс — на строительство дороги от улицы Свободы до Живописной в обход Волоколамского шоссе. Предполагалось, что она соединит район Покровское-Стрешнево и территорию бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками. Инвестор должен был завершить ее строительство за четыре года и вложить в ее создание 50,8 млрд руб. Но впоследствии тендер был отменен.

Чем известны победители конкурса

«Дороги Москвы — Магистральная», по данным СПАРК, в равных долях принадлежат «ГПБ — инфраструктурный холдинг», «Кватра инвест», АО «Стройгазойл» и УК «Столичные дороги» (у каждой по 25%). Первая компания была создана в 2016 году для управления проектами государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемыми Газпромбанком. Сейчас она участвует в реализации около 40 проектов с общим объемом капитальных вложений свыше 1,8 трлн руб. В ее портфеле находятся проекты автомобильной, железнодорожной, портовой, аэропортовой, логистической и промышленной инфраструктуры, а также связанные со строительством кампусов и туристических объектов.

«Кватра инвест», согласно СПАРК, принадлежит компании Ю2 (70%), чьи учредители скрыты, и бизнесмену Дмитрию Давыдову (30%). Сам он раньше вел бизнес в Cибири. Крупнейшим его активом «Ведомости» называли компанию «Нижневартовскдорсервис», которая специализируется на строительстве дорог и посадочных полос аэродромов. Кроме того, как писало издание, Давыдов вместе с Дмитрием Андреенковым в 2012 году через компанию «МД групп» стали основными владельцами Московской инженерно-строительной компании (МИСК). Эта структура, созданная в 2008 году, занималась в том числе строительством транспортной развязки Ленинградского шоссе с реконструкцией моста через Москву-реку, реконструкцией Лианозовского проезда, воссозданием пешеходных зон в Столешниковом и Камергерском переулках. Сейчас учредители компании скрыты, а с ноября 2024 года она находится в процедуре банкротства.

Собственники «Стройгазойла» на текущий момент тоже скрыты. Крупнейшим владельцем «Столичных дорог», получившей долю в совместном предприятии в ноябре 2024 года, через ООО «Концессионный холдинг» выступает бизнесмен Павел Прасс. Его структура в прошлом году стала одним из новых собственников российского бизнеса «Яндекса». Бизнесмену также принадлежит и ООО «Центр корпоративного управления «Инфинитум», которое выступает собственником «Специализированного депозитария «Инфинитум». Эта компания была создан с целью управления коллективными инвестициями, среди ее клиентов — негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, паевые инвестиционные фонды, госкорпорации, страховые компании и банки.

«Столичная магистраль юг», согласно данным СПАРК, принадлежат «ВТБ инфраструктурному холдингу», входящему в группу ВТБ. Компания называет себя лидером российского рынка инфраструктурных инвестиций, следует из информации на ее сайте. Там же сказано, что она реализует проекты на принципах ГЧП. Суммарно с 2007 года холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $18 млрд, из них почти $6,5 млрд — кредиты и собственные средства ВТБ. В портфеле компании находятся проекты по реализации платных дорог свыше 200 км, аэропорты, зерновые терминалы пропускной способностью более 15 млн т в год и проч.