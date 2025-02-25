Один из крупнейших операторов платных дорог Европы Vinci ушел из России

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы — французская Vinci — продала «Нацпроектстрою» долю в Северо-Западной концессионной компании, строившей первый участок платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс: группа «Нацпроектстрой» выкупила долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), рассказал РБК источник, знакомый с переговорами компаний о сделке. Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил информацию.

СЗКК создана в 2007 году как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci SA. Компания победила в тендере на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58 км. В 2021 году «Мостотрест» передал 50% СЗКК АО «Группа компаний «Нацпроектстрой».

По данным базы СПАРК, в 2023 году СЗКК получила 4,6 млрд руб. чистой прибыли при выручке 11,55 млрд руб. Чистая прибыль компании за три квартала 2024 года составила 5,8 млрд руб., выручка — 10,34 млрд руб.

Vinci S.A. — один из крупнейших в Европе инфраструктурных холдингов с головным офисом в Нантере, пригороде Парижа. Строит и управляет по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами, стадионами, развивает направление строительства энергетических объектов, в том числе ветряными и солнечными электростанциями.

Ранее Vinci S.A. вышла из другого актива, связанного со скоростными автодорогами.

По данным ЕГРЮЛ, 28 декабря 2024 года 100% долей ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП) перешли от нидерландской компании Highway Operations BV гендиректору группы компаний «Нацпроекстрой» Алексею Крапивину. А с 20 января ОССП на 100% принадлежит «Нацпроектстрою».

Highway Operations BV — совместное предприятие, созданное в июле 2015 года как совместное предприятие «Мостотреста» и Vinci, которым стороны владели по 50% на паритетных началах. В Мостотресте сообщали, что на тот момент общая стоимость ОССП составляла €18 млн, доли сторон оценивались в €9 млн каждая.

ОССП взимает плату за проезд по автодорогам М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина», говорится на сайте компании. В 2022 году чистая прибыль ОССП составила 1,35 млрд руб. при выручке 8 млрд руб., более поздние данные не раскрывались.

РБК направил запрос в пресс-службу Vinci. Представитель «Нацпроектстроя» отказался от комментариев.

Как создавался «Нацпроектстрой»

ВЭБ и бизнесмен Аркадий Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства в июне 2019 года. Оно должно было стать крупнейшим игроком на российском рынке инфраструктурного финансирования и строительства. В группу вошли активы связанных с Ротенбергом «Мостотреста» и строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго».

В январе 2020 года активы «Нацпроектстроя» оценивались в 100 млрд руб. Предполагалось, что из этой суммы ВЭБ предоставит до 50 млрд руб. деньгами, а структуры Ротенберга — активами, также на сумму не менее 50 млрд руб.

В конце 2020 года под контроль «Нацпроектстроя» перешло 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В нее вошли «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». Проекты «ТЭК Мосэнерго» — Черногорская ТЭЦ, Артемовская ТЭЦ-2, Нижнекамская ТЭС. Компания также участвовала в строительстве ЦКАД в Москве, Западного скоростного диаметра в Петербурге, скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург, мостов и путепроводов в составе обхода Хабаровска, в реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС, в строительстве порта Суходол на Дальнем Востоке и других объектов.

«Нацпроектстрой» также получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области (часть проекта реконструкции трассы М-4 «Дон») почти на 86 млрд руб.

В конце 2023 года ВЭБ продал свою долю в «Нацпроектстрое» — 48% — крупнейшему подрядчику железнодорожного строительства — группе компаний «1520» Алексея Крапивина. Еще 4% компании Крапивин владеет как физическое лицо. Тогда Крапивин говорил РБК о планах сделать большую монобрендовую структуру с дивизиональным разделением внутри: железные дороги, автодороги и мосты, энергетика, портовая инфраструктура, концессии». По его словам, центр управления будет перемещаться в «Нацпроектстрой», на основе которого создается холдинговая структура. Актуальный портфель заказов холдинга тогда превышал 1 трлн руб., а выручка за год — 700 млрд руб.

В сентябре 2024 года Аркадий Ротенберг говорил РБК, что в перспективе ближайших двух лет ГК «Нацпроектстрой» может провести «народное» IPO. «Мы хотим предложить нашим сотрудникам, ну и, конечно, инвесторам стать частью нашей общей истории. То, что возводит, строит, делает наш коллектив, — беспрецедентно. Масштаб не может не впечатлять», — заявлял он.