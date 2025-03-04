ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой

Пользователи смартфонов на Android смогут вернуть доступ к «ВТБ Онлайн», приложив карту, а клиенты на iOS скоро смогут снимать блокировку с помощью селфи. Прежде для этого нужно было идти в отделение или звонить в техподдержку

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Клиенты ВТБ теперь могут самостоятельно восстанавливать доступ в онлайн-банк, приложив банковскую карту с NFC-чипом к смартфону, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Для этого нужно выбрать разблокировку по NFC, приложить карту к смартфону и создать новый код доступа. Новая функция доступна для смартфонов на системе Android 6.0 и более поздних версиях. Когда телефон успешно считает карту, клиент сможет зайти в свой аккаунт.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету «ВТБ Онлайн», примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее: достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете входить в онлайн-банк. Это как запасной ключ, который нельзя потерять», — объяснил глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Этот способ восстановления будет работать, даже если пользователь сам заблокировал свой личный кабинет, например из-за угрозы мошенников. Банк подчеркнул, что мошенники не смогут зайти в «ВТБ Онлайн» без физической карты, даже если узнают ее данные. Кроме восстановления аккаунта, приложив карту, можно подтвердить свой доверенный номер телефона.

В октябре ВТБ анонсировал для клиентов с iOS возможность разблокировать аккаунт с помощью селфи.

Прошлой осенью ВТБ ввел моментальную блокировку доступа к онлайн-банку со всех устройств. Клиенты смогли моментально заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства, позвонив в контакт-центр или обратившись в отделение ВТБ.

По данным ВТБ, разблокировку через отделение банка выбирали примерно 80% клиентов, банкоматом для этого пользовались 16%, еще 4% звонили в техподдержку.