«Росатом» начал прорабатывать вариант стройки новой верфи под Мурманском

«Росатом» рассматривает вариант создания под Мурманском верфи, специализирующейся на плавучих энергоблоках. Стройка, стоимость которой оценивается до ₽100 млрд, может начаться уже в 2027-м возле ФГУП «Атомфлот»

Виды Мурманска (Фото: Андрей Шармаров / Shutterstock)

Госкорпорация «Росатом» прорабатывает проект строительства новой верфи под Мурманском, рассказали четыре источника РБК в судостроительной отрасли и один, близкий к «Росатому». По информации собеседников, завод может быть построен на земельном участке рядом с базой ФГУП «Атомфлот», которое эксплуатирует атомные ледоколы.

Новый проект курирует Андрей Никипелов, заместитель гендиректора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям. Его техническим воплощением занимается одна из дочерних структур госкорпорации — ООО «Машиностроение» (прежнее название — АО «Атомэнергомаш»), говорят источники РБК. Окончательное решение о проекте «Росатом» планирует принять весной 2025 года.

В пресс-службе «Росатома» РБК сообщили, что госкорпорация развивает новое направление бизнеса по генерации электроэнергии с плавучих энергоблоков: «В настоящее время осуществляется проработка возможности расширения территории ФГУП «Атомфлот», в том числе под задачи обслуживания плавучих энергоблоков. Идет анализ реализуемости проекта». При этом в «Росатоме» уточняют, что в «настоящее время» строительство верфи не планируют.

РБК направил запрос в правительство Мурманской области.

Что известно про проект

Госкорпорация уже начала проектно-изыскательские работы на прилегающем к базе «Атомфлота» участке, которые планирует завершить осенью 2026 года. Строительные работы могут начаться в 2027 году, говорят два источника РБК.

Один из источников, знакомый с проектом, говорит, что «главное препятствие сегодня — отсутствие в России недорогих заемных средств».

Собеседники РБК уточняют, что новая верфь будет достроечной — первая очередь будет достраивать плавучие энергоблоки (ПЭБ), корпуса которых будут собирать на других заводах. «В «Росатоме» видят на них высокий спрос, в первую очередь в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Поэтому верфь с первых этапов работы будет загружена заказами», — уверен один из собеседников РБК. По окончании первой очереди строительства на предприятии будут работать не более 500 человек, считает источник. Стоимость завода он оценивает в сумму в пределах 100 млрд руб.

Первая и на данный момент единственная действующая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» генерирует тепло- и электроэнергию на Чукотке. Она построена на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который сегодня загружен строительством атомных ледоколов проекта 22220. Максимальная мощность ПАТЭС без выработки тепловой энергии составляет 70 МВт, в условиях максимальной выдачи тепловой мощности — 44 МВт.

Два корпуса ПЭБ (будет выдавать только электроэнергию) для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке строятся в китайском городе Чжоушань (к югу от Шанхая), там же госкорпорация планировала заказать еще два корпуса. Монтаж реакторов «Ритм-200» и энергетического оборудования будет вестись на Балтийском заводе. ПЭБы установят у мыса Наглейнын, одна станция будет вырабатывать по 106 МВт энергии. Серия из четырех ПЭБов для Баимского месторождения в конце 2021 года оценивалась в 190,23 млрд руб., закупку на эту сумму тогда на портале госзакупок разместило ФГУП «Атомфлот».

В марте 2024 года «Росатом» на форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи подписал с правительством Приморского края соглашение о поставке ПЭБов для энергоснабжения южной части региона. Рассматривается строительство от двух до пяти энергоблоков.

Чем известна база «Атомфлота» База ремонта и обслуживания атомного ледокольного флота «Атомфлота» расположена в 2 км от северной границы Мурманска, занимает территорию 17,2 га, говорится на сайте предприятия. База начала работу в 1960 году как достроечное предприятие ленинградского Адмиралтейского судостроительного завода (теперь — Адмиралтейские верфи, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), тогда оно обслуживало первый атомный ледокол «Ленин». До 1988 года было структурным подразделением Мурманского морского пароходства, носило название «База-92» (92 — порядковый номер урана в периодической системе элементов). До 2008 года входило в систему Минтранса как ремонтно-технологическое предприятие, после чего было передано в структуру «Росатома».

Почему проект могут перенести из Петербурга

В августе 2022 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на совещании по развитию судостроительной отрасли у президента Владимира Путина заявлял о проекте по строительству верфи крупнотоннажного судостроения на острове Котлин в Санкт-Петербурге. Проект предполагал несколько этапов: на первом планировали создать верфь крупноузловой сборки, специализирующейся на судах ледового класса, судах с ядерной энергетической установкой и плавучих энергетических блоках.

«Проанализировали различные варианты физического размещения новой площадки вместе с экспертами, со специалистами, у нас была специальная рабочая группа, 13 площадок рассмотрено. Наиболее перспективной по соотношению глубин, коммуникаций, ресурсов, в первую очередь кадровых, представляется остров Котлин, на котором Кронштадт расположен», — говорил тогда Лихачев.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2022 года Виктор Евтухов (тогда занимал должность статс-секретаря, замглавы Минпромторга) говорил РБК, что предварительно создание верфи оценивалось в 200 млрд руб.

Источник РБК говорит, что строительство верфи в Кронштадте больше не рассматривается, из-за того что страны Европы могут закрыть для России судоходство по Балтийскому морю, в частности через Датские проливы.

В сентябре 2024 года командующий силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat говорил, что Таллин и Хельсинки разрабатывают планы закрыть для российских военных кораблей Финский залив «в случае экстремальной ситуации».

Директор консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев считает, что наличие собственного завода позволит госкорпорации на своих площадях развивать и дорабатывать конструкцию плавучих энергоблоков. «Рассматриваемое расположение [в Мурманской области] выгодно с точки зрения инфраструктуры: к базе «Атомфлота» протянута железная дорога, на самом предприятии расположена система перезарядки атомных энергоблоков ядерным топливом», — говорит эксперт. Он отмечает, что «Росатому» для успешной работы предприятия предстоит найти для него кадры, что можно сделать как за счет персонала судоремонтных заводов региона, так и за счет программ целевой подготовки.

Сергей Роженко, руководитель группы аналитики Kept, считает ПЭБы одним из самых перспективных направлений развития малой атомной энергетики. По его словам, они могут быть решением для наращивания генерирующих мощностей в расположенных у моря регионах. «Кроме удаленных российских проектов речь также о потенциально масштабных поставках ПЭБов на международный рынок, в частности на проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане. Здесь возникает вопрос о производственных мощностях, объемах и сроках поставки. С этой точки зрения строительство нового производственного комплекса по комплектации плавучих энергоблоков — логичное решение», — считает аналитик.

Роженко указывает на основные сдерживающие факторы поставок ПЭБов — производственные мощности и готовность поставщиков (как «Росатома», так и других мировых производителей) обеспечить поставки барж с атомными реакторами для конкретных заказчиков до 2030 года. Существенную долю рынка, по его мнению, получит тот, кто первым сделает проект в формате серийной поставки. «Платежеспособный спрос может оцениваться в десятки 100-мегаваттных барж по различным регионам мира. Наиболее интересна Юго-Восточная Азия с ее морской доступностью и большим числом островов, на которые могут быть установлены такие решения», — сказал эксперт.

Кто еще строит верфи В сентябре 2024 года на ВЭФ председатель правления банка ВТБ (с августа 2023 года управляет Объединенной судостроительной корпорацией) Андрей Костин представил Путину проект создания нового крупнотоннажного судостроительного завода в бухте Промежуточная во Владивостоке. По предварительной оценке банка, ее создание будет стоить не менее $5 млрд. Завод нужен для строительства крупнотоннажных грузовых судов, под которые в России сегодня нет производственных мощностей. В ноябре 2024 года ВТБ и «Роснефть» объявили о готовящейся сделке по продаже нефтяной компании судостроительного завода «Звезда» в приморском Большом Камне. Номинальная стоимость завода и сопутствующих активов оценивалась в 250 млрд руб. Стороны рассчитывают закрыть сделку в 2025 году.