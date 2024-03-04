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NVIDIA обогнала Saudi Aramco и стала третьей по капитализации в мире

Компания-разработчик видеокарт NVIDIA обогнала по капитализации Saudi Aramco
Компания получила рекордную вырочку за квартал и за год, вклад в это внесли центры по обработке данных, использующиеся для машинного обучения
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Американский разработчик видеокарт NVIDIA обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, следует из данных торгов на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE) и портала Companiesmarketcap.

4 марта в 18:35 мск рыночная стоимость NVIDIA составила $2,126 трлн, за сутки она выросла на 3,39%, а за год — на 256%. Акции торговались на уровне $848,09.

Рыночная стоимость Saudi Aramco снизилась на 1,11% за сутки, до $2,023 трлн. Рост за год составил только 7,35%. Стоимость одной акции составляет $8,32.

Первые два места сейчас занимают американские технологические компании Microsoft с $3,082 трлн и Apple с $2,686 трлн.

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Фото:Ahmed Jadallah / Reuters

В феврале инвесторы позитивно оценили квартальные прогнозы и отчетность NVIDIA, которые были опубликованы 21 февраля. После этого по итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции компании подскочили на 9,07%, до $735,95.

В четвертом квартале выручка в размере $22,1 млрд стала рекордной. Показатель оказался больше на 22%, чем в третьем квартале 2023 года, и выше на 265%, чем годом ранее. Выручка за весь прошлый год также стала рекордной, увеличившись на 126%, до $60,9 млрд.

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Выручка центров обработки данных, которые приносит NVIDIA большую часть ее доходов (графические чипы компании используются в качестве ускорителей для машинного обучения), увеличилась на 27% квартал к кварталу и на 409% к аналогичному периоду прошлого года, до $18,4 млрд.

Более половины от этой суммы получено от крупных облачных провайдеров. NVIDIA отмечала, что на доходах сегмента дата-центров негативно отразились ограничения США на поставку чипов в Китай, но после доработок компания вновь стала поставлять продукцию в КНР.

В августе 2022 года власти США проинформировали NVIDIA о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и России: ее продукцию запретили продавать в эти страны. Представитель NVIDIA в сентябре того же года сообщил, что сотрудникам объявили о закрытии российского офиса 30 сентября.

После начала конфликта на Украине NVIDIA в марте 2022 года приостановила продажи в России.

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Георгий Смирнов
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