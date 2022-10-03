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Nvidia закроет офис в России

Forbes: Nvidia решила закрыть офис в России и вывозит сотрудников чартерами
Представитель Nvidia сообщил, что 30 сентября сотрудникам объявили о закрытии российского офиса из-за «невозможности обеспечить эффективную работу». Тех, кто готов переехать, вывозят чартерными рейсами
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Один из крупнейших производителей графических процессоров Nvidia решил закрыть офис в России, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании. Представитель Nvidia подтвердил информацию РБК. По его словам, сотрудникам предоставлена возможность продолжить работу в других странах. До сих пор в российском офисе работали 240 сотрудников, уточнил он.

По словам источника, компания сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах» тех, кто готов переехать в другие страны.

Представитель Nvidia рассказал, что сотрудникам объявили о закрытии российского офиса 30 сентября. Причиной там назвали «невозможность обеспечить эффективную работу». Однако производитель чипов не стал комментировать информацию о чартерах для работников. В Nvidia лишь отметили, что до начала военных действий на Украине в российском офисе работали более 300 человек. Сотрудники могут продолжить работу в других странах, либо с ними расторгнут контракт и выплатят выходное пособие.

Производители чипов из КНР вырвались в лидеры отрасли на фоне санкций США
Технологии и медиа
Фото:Ng Han Guan / AP

После начала российской военной операции на Украине Nvidia наряду со многими другими компаниями приостановила продажи в России. В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что производитель графических процессоров перестал продавать и продлевать лицензии российским компаниям на свой софт для облачного гейминга.

В конце августа газета The New York Times сообщила, что США решили ограничить продажу некоторых чипов в Китай и Россию. Ограничения коснулись высокопроизводительных графических процессоров, которые выпускают Nvidia и AMD. Такие чипы изначально разрабатывались для видеоигр, но в последнее время их используют и в суперкомпьютерах. Правительство уведомило Nvidia о запрете на продажу чипов КНР и России.

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Теги
Елена Чернышова, Анна Балашова Анна Балашова
Nvidia Россия офис
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