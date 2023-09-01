WSJ узнала о планах нового рекордного размещения акций Saudi Aramco

В 2019 году Saudi Aramco уже провела крупнейший в истории листинг, когда было продано 1,5% акций за $29,3 млрд. Позже рекорд побила «дочка» Alibaba, но теперь саудовская госкомпания задумалась о продаже бумаг еще на $50 млрд

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Саудовская Аравия рассматривает возможность дополнительной продажи на бирже акций нефтяной компании Saudi Aramco на $50 млрд, что может стать крупнейшим предложением на рынке капиталов за всю историю, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После многомесячных консультаций было решено, что предложение о продаже будет размещено на бирже в Эр-Рияде, чтобы избежать юридических рисков, связанных с международным листингом.

Окончательное решение о сроках сделки еще не принято, но некоторые из источников говорят, что Саудовская Аравия может выйти с предложением до конца года. Saudi Aramco, по словам людей, знакомых с ситуацией, опрашивает потенциальных инвесторов, в том числе транснациональные нефтяные компании и государственные фонды благосостояния, о возможном участии.

Издание, однако, не исключает вероятность, что королевство откажется от планов продажи акций Saudi Aramco или отложит их. Ранее возможность дополнительного размещения уже рассматривалась, но было решено, что рыночные условия этому не благоприятствуют.

Saudi Aramco не ответила на запрос издания.

В 2019 году компания провела крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций. Оно проходило на бирже Эр-Рияда, и Saudi Aramco сумела привлечь $29,4 млрд, что оказалось меньше ожидаемых $100 млрд за 5%. В 2022 году рекорд был побит при IPO Ant Group («дочка» китайской корпорации Alibaba, владеет крупнейшей в мире платформой мобильных платежей Aliapay) на $34 млрд.

Контрольный пакет (90%) акций Saudi Aramco принадлежит властям Саудовской Аравии. В апреле 2021 года наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что королевство ведет переговоры с неназванными иностранными инвесторами о продаже 1% акций компании.

Саудовская Аравия давно хотела продать часть Saudi Aramco в рамках стратегии наследного принца, который стремится монетизировать огромные нефтяные активы страны и использовать доходы для инвестиций в отрасли, не связанные с нефтью.

Весной Saudi Aramco сообщала о рекордной годовой прибыли в 2022 году, которая составила $161 млрд. По итогам второго квартала 2023-го чистая прибыль компании упала на 38%, до $30,08 млрд, из-за снижения цен на энергоносители и сокращения производства, но объем дивидендов был увеличен вдвое, что, как пишет издание, подчеркивает зависимость королевства от доходов от нефти.

В мае Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Саудовская Аравия вернулась к идее нового многомиллиардного размещении акций, но сумму потенциальной сделки агентство не назвало.