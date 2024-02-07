Генпрокуратура потребовала от группы ЧЭМК вернуть акции заводов

Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об аресте акций трех заводов челябинской группы ЧЭМК и запрете на изменение структуры органов управления предприятий. Прокуратура требует изъять акции заводов в пользу государства

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Генеральная прокуратура России подала иск к АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК) и двум физлицам — Людмиле и Юрию Антиповым — с требованием вернуть имущество из «чужого незаконного владения», следует из электронной карточки дела в картотеке арбитражных дел.

Надзорное ведомство требует передать в пользу Российской Федерации акции трех подконтрольных АО «Компания Эталон» акционерных обществ: АО «Серовский завод ферросплавов» (53 461 350 акций), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (643 855 546 акций) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (65 800 539 обыкновенных и 1 371 700 привилегированных акций).

Одновременно с исковым заявлением истец заявил о необходимости обеспечения в виде ареста на движимое и недвижимое имущество, акций упомянутых компаний, а также потребовал запретить органам управления вышеперечисленных юридических лиц принимать управленческие решения. Так, прокуратура попросила суд запретить «ВТБ Регистратор» вносить любые изменения в реестр акционеров вышеперечисленных юридических лиц; налоговым органам — осуществлять действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры органов управления данных юридических лиц; органам Росреестра — осуществлять любые регистрационные действия. Суд эти требования удовлетворил.

В то же время компании разрешили осуществлять расчеты с поставщиками, подрядчиками, арендодателями, иными контрагентами по заключенным договорам, проводить платежи, платить зарплату, налоги, осуществлять поставки.

Челябинские бизнесмены Александр Аристов (176-й в рейтинге Forbes 2021 года с состоянием $650 млн) и Юрий Антипов (171-й в рейтинге Forbes 2021 года с состоянием $700 млн) в 2012 году создали Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК), однако решили разделить бизнес в августе 2020 года. Первому отошли продовольственные активы («Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», одноименный центр пищевой индустрии), а второму — металлургические предприятия (в том числе ЧЭМК). В 2020–2021 годах УСМК полностью принадлежала Юрию Антипову и его семье — супруге Людмиле, сыновьям Сергею и Алексею. Каждый из соучредителей владел по 25%. Однако в октябре 2022 года Антипов и его жена вышли из числа акционеров УСМК и, соответственно, были исключены из списка аффилированных лиц ЧЭМК. Летом 2023 года материнская УСМК завершила реорганизацию в форме присоединения к АО «Компания Эталон». «Компания Эталон» стала владельцем активов группы, куда вошли ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов (Свердловская область), Катав-Ивановский литейный завод (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), «Метагломерат» (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды), а также АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область).

«Мы всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры России в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство. И не сомневаемся в итоговом торжестве закона», — сообщили РБК в пресс-службе ЧЭМК, комментируя исковое заявление прокуратуры.

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский отказался от комментариев.

РБК направил запрос в пресс-службу АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Компания Эталон».

За последние два года Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче частных активов государству. Помощник президента Максим Орешкин отмечал, что это делается в случае обнаружения нарушений, после чего решение принимают суды, но государство в лице чиновников — «не очень хороший собственник». По словам Орешкина, управлением предприятий должны заниматься заинтересованные в прибыли люди «на местах», а не чиновники из Москвы.

В марте 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (АО «КЦТЛ»), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура заявляла, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», который он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы.

Уже в этом году, 15 января, Московский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций группы «Рольф» — крупнейшего продавца автомобилей в стране — в качестве «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции». Президент Владимир Путин передал «Рольф» под временное управление Росимущества в декабре 2023 года. В Кремле это связывали с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой.

