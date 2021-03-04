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Бизнес ,  
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Авдолян станет совладельцем стартапа Arrival экс-главы Yota

Владелец Якутской топливно-энергетической компании и Эльгинского угольного проекта Альберт Адволян вложил около $30 млн в компанию CIIG, с которой объединится стартап по выпуску электромобилей Arrival для выхода на биржу Nasdaq
Альберт Авдолян
Альберт Авдолян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бизнесмен Альберт Авдолян, которому принадлежат Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупный производитель газа в Якутии) и Эльгинский угольный проект (контролирует крупнейшее месторождение коксующегося угля в России), станет совладельцем британского стартапа по выпуску электромобилей Arrival. Это следует из уведомления на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) от компании CIIG Merger, c которой объединяется Arrival, чтобы выйти на американскую биржу Nasdaq.

Авдолян приобрел 6,38% CIIG за $30,6 млн 19 ноября 2020 года (исходя из цены открытия торгов на Nasdaq $18,56 за бумагу), на следующий день после того, как было объявлено о слиянии двух компаний. Сейчас эта доля на бирже стоит $43,2 млн.

После завершения слияния, которое ожидается 19 марта, доля Адволяна в объединенной компании, которая будет называться Arrival Group, составит менее 0,5%. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». Представитель бизнесмена отказалась от комментариев.

Компанию Arrival в 2015 году основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов, который после слияния останется ее крупнейшим акционером через фонд Kinetik (у него будет 76,4%). Авдолян и его бизнес-партнер Сергей Адоньев были основными акционерами Yota, они продали компанию «МегаФону» в 2013 году за $1,18 млрд.

Связанный с Потаниным фонд инвестировал €50 млн в стартап экс-главы Yota
Бизнес
Фото:arrival.com

Для размещения на бирже объединенную компанию Arrival Group оценили в $5,4 млрд, или €4,42 млрд. Помимо Свердлова, среди ее акционеров южнокорейские производители автомобилей Kia и Hyundai (вместе вложили в стартап €100 млн), американский инвестфонд Blackrock (еще €100 млн) и фонд Winter Capital Partners (€50 млн), крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина.

Arrival разработала технологию для производства электромобилей второго поколения, которая, в отличие от первого поколения (автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя электрическим), позволяет производить автомобили дешевле, уверяют в компании. Они будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле. Производство компания планирует начать в четвертом квартале 2021 года.

Автор
Тимофей Дзядко
Альберт Авдолян Yota «Эльгауголь» стартап
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