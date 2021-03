Авдолян станет совладельцем стартапа Arrival экс-главы Yota

Владелец Якутской топливно-энергетической компании и Эльгинского угольного проекта Альберт Адволян вложил около $30 млн в компанию CIIG, с которой объединится стартап по выпуску электромобилей Arrival для выхода на биржу Nasdaq

Альберт Авдолян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бизнесмен Альберт Авдолян, которому принадлежат Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупный производитель газа в Якутии) и Эльгинский угольный проект (контролирует крупнейшее месторождение коксующегося угля в России), станет совладельцем британского стартапа по выпуску электромобилей Arrival. Это следует из уведомления на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) от компании CIIG Merger, c которой объединяется Arrival, чтобы выйти на американскую биржу Nasdaq.

Авдолян приобрел 6,38% CIIG за $30,6 млн 19 ноября 2020 года (исходя из цены открытия торгов на Nasdaq $18,56 за бумагу), на следующий день после того, как было объявлено о слиянии двух компаний. Сейчас эта доля на бирже стоит $43,2 млн.

После завершения слияния, которое ожидается 19 марта, доля Адволяна в объединенной компании, которая будет называться Arrival Group, составит менее 0,5%. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». Представитель бизнесмена отказалась от комментариев.

Компанию Arrival в 2015 году основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов, который после слияния останется ее крупнейшим акционером через фонд Kinetik (у него будет 76,4%). Авдолян и его бизнес-партнер Сергей Адоньев были основными акционерами Yota, они продали компанию «МегаФону» в 2013 году за $1,18 млрд.