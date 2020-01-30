Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская компания UPS, специализирующаяся на услугах экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей у стартапа Arrival, который основал экс-глава Yota Денис Свердлов. UPS также стала акционером Arrival

UPS заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающую технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов. Об этом говорится в совместном сообщении UPS и Arrival, поступившем в РБК.

Первая партия на 10 тыс. автомобилей появится в Великобритании, Европе и Северной Америке в 2020-2024 годах. Но у UPS есть право заказать еще 10 тыс. автомобилей. Кроме этого подразделение UPS, которое занимается венчурными инвестициями, вложилось в Arrival, указано в сообщении. Но сумма инвестиций и размер приобретенной доли не раскрываются.

16 января южнокорейские Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation вложили €100 млн в Arrival, оценив компанию в €3 млрд. Это сделало Arrival, основанную в 2015 году, одним из самых дорогих британских стартапов. UPS присоединилась к этому инвестиционному раунду, пояснил РБК Свердлов, не назвав размер ее инвестиций.

Электромобили для UPS будут производиться с использованием ноу-хау Arrival — низкие затраты, небольшие заводы, расположенные там, где есть спрос и прибыльных при производстве нескольких тысяч устройств, говорится в совместном сообщении компаний.

Когда стороны объявили о сделке с Huyndai и Kia, они отмечали, что это начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей: технологии Arrival должны помочь южнокорейским автопроизводителям попасть в первую тройку производителей электромобилей к 2025 году с продажей 670 тыс. электромобилей ежегодно.