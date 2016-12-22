Кабмин одобрил способ не допустить спор «Роснефти» и «Газпрома» о шельфе

Правительство одобрило поправки в закон, которые позволят исключить конфликты между «Роснефтью» и «Газпромом», если они претендуют на один и тот же участок шельфа. Теперь лицензию отдадут компании, предложившей бóльшую цену

Сергей Донской (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Правительство одобрило поправки в закон «О континентальном шельфе», в ближайшее время они поступят в Госдуму, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской (его слова РБК передал представитель). Внесенные изменения позволят государству исключить конфликты между компаниями при выдаче лицензий на шельфовые участки.

До сих пор закон «О континентальном шельфе» позволял выдавать лицензии на шельфовые участки госкомпаниям с соответствующим опытом работы от пяти лет, то есть «Газпрому» и «Роснефти», но никак не регулировал отношения компаний, если они заинтересуются одним и тем же месторождением. Это негативно сказывается на освоении недр континентального шельфа, сообщил Донской на заседании правительства в четверг. Теперь из закона уберут предложение о безальтернативном безаукционном порядке выдачи лицензий и Роснедра получат возможность разыгрывать особенно интересные месторождения на аукционах, где компании будут конкурировать друг с другом по цене.

Впервые «Роснефть» и «Газпром» поспорили из-за Северо-Врангелевского участка на шельфе Восточно-Сибирского и Чукотского морей в 2013 году. «Газпром» подал в Роснедра заявку на лицензию на Северо-Врангелевский участок, а «Роснефть» — на два Восточно-Сибирских участка, которые входят в Северо-Врангелевский участок. «Роснефть» пожаловалась в Минприроды, что интересные «Газпрому» участки он может передать «Газпром нефти» — своей «дочке», которая пока не имеет права работать на шельфе. Компании договорились о разделе лицензий только через полгода. В 2015 году «Роснефть» и «Газпром» вновь не смогли поделить шельф — на этот раз ​Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море с запасами газа по С1+С2 в объеме 121 млрд кубометров.

После этого Минприроды решило подготовить законопроект о проведении аукционов на шельфовые участки, если заявки на получение без аукциона одного и того же участка подали сразу две госкомпании.