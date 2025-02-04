Росавиация не увидела рисков для работы Домодедово после иска прокуратуры

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Аэропорт Домодедово продолжает работать в штатном режиме и обслуживать пассажиров и перевозчиков после подачи иска Генпрокуратурой к владельцам аэропорта. Об этом сообщила Росавиация.

«Воздушная гавань работает в штатном режиме. Производственные процессы аэропорта не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов», — заявил представитель ведомства Артем Кореняко.

Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют, Росавиация держит на постоянном контроле деятельность аэропорта, добавил он.

В конце января Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом.

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