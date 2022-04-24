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Бизнес ,  
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Маск обвинил Гейтса в игре на понижение с акциями Tesla

Билл Гейтс предложил Илону Маску обсудить благотворительные проекты в области климата, но тот отказался из-за попытки основателя Microsoft заработать на падении акций Tesla
Tesla TSLA $1 003,53 -0,56% Купить
Microsoft MSFT $273 -2,83% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Основатель SpaceX Илон Маск обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в игре на понижение с акциями автоконцерна Tesla, сообщил телеканал CNBC. Пользователь Twitter Whole Mars Catalog опубликовал вопрос касательно скриншотов переписки, в которой, предположительно, Маск спрашивает у Гейтса, действительно ли тот держит короткую позицию по акциям Tesla на $500 млн. Гейтс признал, что не закрыл ее, и предложил обсудить возможность благотворительных проектов с Маском.

Основатель Tesla отказал ему. «Извините, я не могу серьезно относиться к вашей благотворительности по вопросу изменения климата, когда у вас огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая делает все возможное для решения проблемы изменения климата», — написал он.

В своем аккаунте в Twitter Маск подтвердил подлинность переписки, но сообщил, что это не он предоставил скриншоты The New York Times, предположив, что журналистам их передали «друзья друзей». CNBC отмечает, что газета не публиковала переписку. Телеканал также сообщил, что не смог проверить подлинность скриншотов.

Представитель Гейтса не ответил на запрос СNBC.

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Фото:Richard Drew / AP

Как пишет CNBC, автор Twitter-аккаунта Whole Mars Catalog, с которым Маск взаимодействует больше всего, — Омар Кази. Он и Маск проходят по делу о клевете и харассменте, начатом по заявлению Аарона Гринспена, основателя общедоступной базы данных Plainsite. Телеканал называет Гринспена ярым критиком Маска, который ранее продал акции Tesla.

Короткая продажа, или шорт (short), — способ заработать на падении акций. Трейдер берет в долг у брокера акции, продает их, а когда их цена падает — выкупает обратно и возвращает владельцу, зарабатывая на разнице цен. Применительно к таким случаям говорят, что трейдер «шортит» или «играет на понижение».

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Персоны
Кирилл Соколов
Tesla Илон Маск Билл Гейтс продажа акций

Билл Гейтс

предприниматель, сооснователь компании Microsoft

27 октября 1955 года

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