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Минстрой пообещал поддержку застройщикам, производящим стройматериалы

Минстрой подготовит меры поддержки для застройщиков, которые производят стройматериалы
Минстрой подготовит программу льготных кредитов для застройщиков, которые сами производят стройматериалы. Застройщикам они нужны для пополнения оборотных средств и закупки оборудования по программе импортозамещения
«Группа ЛСР» LSRG ₽474,4 +2,55% Купить
ПИК СЗ PIKK ₽606 +0,58% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство строительства и ЖКХ прорабатывает дополнительные инструменты поддержки застройщиков, которые сами производят стройматериалы, рассказал РБК первый заместитель главы ведомства Александр Ломакин. «Упрощенно говоря, это будут льготные кредиты», — пояснил он, не раскрыв их условия и другие детали.

Поддержка будет оказываться в дополнение к тем инструментам, которые уже есть у Минпромторга и Фонда поддержки промышленности, уточнил Ломакин. Например, этот фонд выдает кредиты по ставкам 1 и 3% для создания новых промышленных проектов.

Достаточно большое количество застройщиков сейчас стали компаниями замкнутого цикла, говорит замглавы Минстроя. Речь о тех девелоперах, в состав которых входят проектные организации, подрядчики и производственные мощности, уточняет он. «Они производят либо весь набор продукции, необходимой для строительства объекта, — железобетонные конструкции, окна и так далее, либо какую-то часть продукции, а остальное закупают. Но в любом случае поддержка им требуется, и такую работу мы проводим», — говорит Ломакин.

Крупнейший производитель стройматериалов среди застройщиков — группа ЛСР, которая производит гранитный щебень, песок, товарный бетон, газобетон и кирпич. Выручка ЛСР от производства стройматериалов за 2021 год составила 20,8 млрд руб., или почти 17% от общей выручки группы. В первом полугодии 2022 года доля этого сегмента в выручке выросла до 19% и составила 11,9 млрд руб. Среди девелоперов стройматериалы также производят группа ПИК, ФСК, «Гранель», «Аквилон» и другие. РБК направил запросы в эти компании.

Группе ЛСР пока ничего не известно об инициативе Минстроя, говорит ее заместитель гендиректора Василий Кострица. «Конечно, были бы полезны льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а также на закупку оборудования по программе импортозамещения», — отмечает он. Долгосрочные льготные кредиты — одна из наиболее эффективных мер по поддержке национальных производителей, считает вице-президент по производству группы компаний «Гранель» Владимир Лунев. «Если примут это решение, то застройщики будут более активны в развитии программ импортозамещения и производственных проектов. Новый инструмент мог бы повлиять на сокращение издержек в отрасли и снижение себестоимости строительства», — поясняет он.

Но если застройщикам удастся с помощью новой меры поддержки снизить стоимость стройматериалов, это вряд ли отразится на конечной стоимости жилья для покупателей, предупреждает управляющий партнер аналитическом компании СМПРО Владимир Гузь. «Лучшим подарком» для производителей стройматериалов Кострица называет рост строительства жилья и инфраструктурных проектов. «Именно подобные проекты являются не только главными потребителями стройматериалов, но и способствуют росту ВВП, развитию экономики в целом», — заключает он. Основной поддержкой для производителей стройматериалов могут быть поддержание темпов строительства, согласен Гузь. Меры по предоставлению льготных кредитов могут быть эффективными и реально повлиять на отрасль только при выделении на них не менее 100 млрд руб. в год, полагает эксперт.

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По данным Минпромторга, доля импорта в составе строительных материалов в целом составляет около 4%. Однако большинство из них производятся в основном на импортных станках. По данным СМПРО, полностью производятся на иностранном оборудовании кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон. Также на 90% зависят от импортного оборудования производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции.

По данным Росстата, за январь—ноябрь 2022 года производство товарного бетона по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 8,6%, цемента — на 2,7%, кирпича на 1,4%. Но выпуск части стройматериалов снизился. Например, на 42% упало производство листового стекла, большая его часть была рассчитана на экспорт, который осложнился из-за боевых действий на Украине и санкций. Кроме того, на 12,7% снизилось производство керамических фасадных плит, деревянных дверей и окон — на 4,2 и 5,9% соответственно.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
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