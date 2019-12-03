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Бизнес ,  
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Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ
По мнению ведомства, увеличение производства СПГ в Арктике будет способствовать росту грузооборота по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году
Фото: Александр Семенов / ТАСС

Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Такие лицензии в последнее время получили «дочки» крупнейшего в России производителя СПГ НОВАТЭКа.

Сейчас исключительное право экспорта СПГ имеют пользователи участков недр, лицензии на которые были выданы до 1 января 2013 года, оно предусматривает направление добытого природного газа на сжижение. Таким правом обладают «Роснефть» и НОВАТЭК, реализующий проект «Ямал СПГ». В сентябре НОВАТЭК объявил о начале строительства второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т.

Рост производства СПГ в Арктике, как предполагается, будет способствовать увеличению грузооборота по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году, говорится в пояснительной записке. Такая цель предусмотрена указом президента Владимира Путина от мая 2018 года.

25 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к Путину с просьбой поручить кабмину выделить из бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» для проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2». В ноябре Михельсон также просил Путина предоставить из бюджета 20 млрд руб. на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Минэнерго, СПГ
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