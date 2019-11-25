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«Коммерсантъ» узнал об обращении Михельсона к Путину из-за «Арктик СПГ-2»
Леонид Михельсон (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству выделить из бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта компании по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, Михельсон предупредил главу государства, что сложившаяся ситуация не позволит реализовать проект «Арктик СПГ-2» в 2023–2025 годах. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева уточнил, что вопрос выделения средств прорабатывается.

В начале ноября Михельсон уже просил Путина выделить 20 млрд руб. на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке. Терминал так и не вошел в нацпроект «Комплексный план магистральной инфраструктуры» (КПМИ), как и аналогичный терминал в Мурманске общей стоимостью 70 млрд руб. Как пишет газета, вице-премьер Максим Акимов также выступал за выделение средств на проекты НОВАТЭКа в бюджете на 2020–2022 годы, учитывая, что тот сверстан с профицитом.

Терминал НОВАТЭКа на Камчатке не включен в нацпроект «Комплексный план магистральной инфраструктуры» (КПМИ) или другие госпрограммы, а на его строительство не предусмотрено выделение бюджетных средств, сообщили «Коммерсанту» в Минфине. Терминал в Мурманске включен в проект «Морские порты России», выделение средств обсуждается.

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно.

Теги: НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2», Леонид Михельсон
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