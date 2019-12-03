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Бизнес ,  
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«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева
Госкорпорация станет совладельцем группы «Дело», недавно выигравшей аукцион по приватизации «Трансконтейнера». Но эту покупку она финансировать не будет — партнерство с «Делом» касается развития Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» (УК «Дело») Сергея Шишкарева, говорится в сообщении «Росатома». Как уточняется в сообщении группы «Дело», покупателем выступит АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (совет директоров АО одобрил эту сделку 3 декабря).

О том, что «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, РБК накануне рассказали два источника, знакомые с деталями переговоров. По словам одного из них, госкорпорация получит 30% в «УК Дело». Сделку, которая пройдет в формате допэмиссии, планируется завершить до конца года.

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — сказал президент и владелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев (его слова приводятся в сообщении).

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«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Перед «Росатомом», которого правительство назначило единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути (СМП), стоят «амбициозные задачи» — развить новое логистическое направление и создать совместную с «УК Дело» платформу для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса, указано в сообщении госкорпорации. Основными направлениями сотрудничества станут международные мультимодальные и транзитные перевозки на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.

На прошлой неделе Шишкарев выиграл аукцион по приватизации 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России. В борьбе за актив он обошел структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина, предложив за контроль 60,3 млрд руб. — почти вдвое выше стартовой цены. Но финансировать покупку «Трансконтейнера» госкорпорация не будет, утверждает один из собеседников РБК. Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а «Росатом» получила статус инфраструктурного оператора СМП, рассказывает он, — это были «два параллельных процесса».

«К моменту начала переговоров «Росатом» уже активно вел работу в направлении по созданию логистики под СМП, и это, очевидно, требовало привлечения логистических компетенций. При этом вариант — самостоятельно выстраивать это направление, — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства и стал приоритетным», — уточнил собеседник РБК.

Помимо «Транонтейнера» группа «Дело» владеет стивидорными активами порту Новороссийск, контейнерным терминалом НУТЭП, расположенным в юго-восточной части этого порта, зерновым терминалом КСК и сервисной компанией, а также 30,75% Global Ports, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов. На базе логистических активов «Росатома» и предприятий УК «Дело» предполагается создать новую контейнерную арктическую линию. «Росатом» намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу, чем предлагаются по Суэцкому кангалу, говорится в сообщении «Росатома».

Грузопоток по Южному морскому пути через Суэцкий канал уже составляет 1 млрд т, из них больше половины (570 млн т) — перевозка в контейнерах. По прогнозу госкорпорации, на СМП можно перевести с южного маршрута 47 млн т в контейнерах.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Росатом», «Трансконтейнер»
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«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Бизнес
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
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