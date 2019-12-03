«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева

Госкорпорация станет совладельцем группы «Дело», недавно выигравшей аукцион по приватизации «Трансконтейнера». Но эту покупку она финансировать не будет — партнерство с «Делом» касается развития Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» (УК «Дело») Сергея Шишкарева, говорится в сообщении «Росатома». Как уточняется в сообщении группы «Дело», покупателем выступит АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (совет директоров АО одобрил эту сделку 3 декабря).

О том, что «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, РБК накануне рассказали два источника, знакомые с деталями переговоров. По словам одного из них, госкорпорация получит 30% в «УК Дело». Сделку, которая пройдет в формате допэмиссии, планируется завершить до конца года.

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — сказал президент и владелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев (его слова приводятся в сообщении).

Перед «Росатомом», которого правительство назначило единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути (СМП), стоят «амбициозные задачи» — развить новое логистическое направление и создать совместную с «УК Дело» платформу для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса, указано в сообщении госкорпорации. Основными направлениями сотрудничества станут международные мультимодальные и транзитные перевозки на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.