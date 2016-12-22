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Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ
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Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ
Бизнес, 16:17
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Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ
Арбитражный суд Московского округа постановил, что компания Ukrainian Chemical Products должна вернуть деньги, взятые в долг еще в 2015 году
Дмитрий Фирташ (Фото: РИА Новости)

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение столичного арбитража о взыскании с входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компании Ukrainian Chemical Products $46,2 млн в пользу ВТБ. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что суд отклонил жалобу украинской компании.

ВТБ подал иск в суд в июне 2017 года. Спустя год Московский арбитраж удовлетворил иск ВТБ к компании Фирташа на $46,2 млн, постановив взыскать деньги в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Соответчиком стала компания «Титановые инвестиции», которая раньше выступала третьим лицом по делу.

Позднее суд отказал двум компаниям во встречном иске к ВТБ о разрыве договора, заключенного в апреле 2015 года. Банк тогда выделил Ukrainian Chemical Products $39,39 млн, которые она должна была вернуть к июню 2016 года.

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Однако этого не произошло, и в мае к основному долгу компании прибавились проценты в размере $6,8 млн. Тогда суд удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении претензий к украинской компании до $46 млн.

При этом представители Ukrainian Chemical Products и «Титановых инвестиций» утверждали, что не смогли вовремя погасить долг из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций. В августе Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Московского арбитража в силе.

В феврале Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Титановых инвестициях» после заявления ВТБ о банкротстве компании, передавал «Интерфакс». Суд включил в реестр кредиторов компании долг перед ВТБ на 2,5 млрд руб., отклонив апелляцию «Титановых инвестиций». Дело о банкротстве компании будет рассмотрено 24 января 2019 года.

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В 2014 году после «крымской весны» украинское частное акционерное общество «Крымский титан» было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF Фирташа переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

При этом летом в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции». Тогда же этой компании передали в долгосрочную аренду имущество завода «Крымский титан» в Армянске. Сейчас предприятие называется «Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции». По данным ЕГРЮЛ, «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Letan Investments Limited, которая является учредителем австрийской DF International GmbH.

Украинская версия Forbes оценивает состояние Дмитрия Фирташа в $251 млн.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: ВТБ , Дмитрий Фирташ , взыскание , судебный иск
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