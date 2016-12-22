Путин поручил решить проблему с отоплением из-за ₽23 млрд долгов

Президент потребовал обеспечить россиян теплом, несмотря на долги. Глава Минстроя Владимир Якушев отчитался о росте цен на мазут до 30% и внеплановом скачке цен на уголь, из-за чего в бюджетах регионов появились выпадающие доходы

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина потребовал от российского правительства решить проблему выпадающих доходов бюджетов регионов из-за роста цен на топливо, передает ТАСС.

Соответствующее поручение глава государства сделал после доклада главы Минстроя Владимира Якушева о подготовке к отопительному сезону. В своем докладе министр рассказал о существенном росте цен на мазут (прирост до 30%) и незапланированном скачке цен на уголь. Для решения проблемы уже создана межведомственная комиссия, которая уточняет цифры потерь регионов из-за роста цен на топливо.

На вопрос Путина, о какой примерно сумме идет речь, Якушев ответил, что, по предварительной оценке, это примерно 23 млрд руб.

«23 млрд руб. — это деньги немаленькие, мы с вами понимаем, сколько бы это ни стоило, мы людей же не можем оставить без тепла, поэтому нужно оперативно решить этот вопрос», — сказал Путин.

Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания доложил Путину, что он ведет работу по этому вопросу с регионами. Финансовое ведомство, заверил он, оценивает возможности бюджетов регионов справиться с проблемой, а также при необходимости готово оказать помощь.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о том, что российские энергетические компании уже на 98% завершили ремонт электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Тем не менее три ТЭЦ находятся на особом контроле у министерства.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2018 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 72 млрд руб. и достигли тем самым 1,4 трлн руб. В годовом выражении рост составил 5,3%. В среднем по стране размер долгов составляет 46 тыс. руб.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о том, что Минфин разработал законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Реализация этой инициативы, по подсчетам издания, приведет к росту оптовых цен на бензин и дизельное топливо на 400 руб. за тонну в год (+0,8%), а других нефтепродуктов — не менее чем на 50%.​