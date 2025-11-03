Связанный с правительством Абу-Даби фонд инвестирует в склад для Ozon

Фонд имени Шейха Зайеда, учредителем которого выступает Фонд развития Абу-Даби, хочет инвестировать в строительство крупного складского комплекса в Грозном, рассказали источники РБК. Арендатором этого объекта станет Ozon

Фото: zayedfund.com

Фонд имени Шейха Зайеда может принять участие в строительстве крупного логистического комплекса, который появится в особой экономической зоне «Грозный» в столице Чеченской Республики. Об этом РБК рассказали три консультанта на рынке коммерческой недвижимости, знакомые с планами по возведению объекта. По их словам, фонд планирует выступить инвестором проекта. Объем привлекаемых средств и условия сотрудничества им неизвестны.

Соглашение, по словам одного из источников, уже подписано с правительством Чеченской Республики. В нем, помимо Фонда имени Шейха Зайеда, участвует Ozon. Достичь финальных договоренностей удалось в конце этого лета, добавил другой собеседник РБК.

Реализация инвестпроекта по строительству логистического комплекса в Грозном обсуждалась на площадке минэкономтерразвития Чечни еще в феврале 2024 года. Тогда глава министерства Рустам Шаптукаев встречался по этому вопросу с гендиректором Ozon по СНГ и Ближнему Востоку Алексеем Сапоном и представителями РФПИ, сообщало издание «Чечня сегодня». На встрече была достигнута договоренность активизировать совместную работу по проекту: глава чеченского минэкономтерразвития заверил, что регион очень заинтересован в строительстве комплекса и министерство окажет всестороннюю поддержку.

«В Грозном действительно планируется строительство склада, но это перспектива ближайших лет», — сообщил РБК представитель Ozon. Компания, по его словам, сейчас расширяет логистическую инфраструктуру в разных регионах страны, так как видит растущий спрос на свои услуги из-за увеличения количества клиентов и местных продавцов. Информацию об участии в строительстве Фонда имени Шейха Зайеда в Ozon не стали комментировать.

РБК направил запросы в Фонд имени Шейха Зайеда и РФПИ, а также в минэкономтерразвития Чечни и в пресс-службу правительства республики.

Что такое Фонд имени Шейха Зайеда

Из информации на сайте фонда следует, что он был создан в 2017 году в рамках договоренности между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и бывшим президентом ОАЭ Шейхом Халифой бен Заидом Аль Нахайяном. Он предоставляет финансовую поддержку для открытия новых и развития уже действующих предприятий, а также занимается развитием предпринимательского сообщества. В числе его проектов — завод «Колос», производящий муку, хлебобулочные и мясные изделия, ресторан Grozny Grill House, стоматология «Ортопро» и другие. Основная цель создания фонда — формирование «благоприятных условий для достижения устойчивого социально-экономического развития в Чеченской Республике».

Учредителем самой организации, судя по данным ее сайта, выступает Фонд развития Абу-Даби. В материалах ее бухгалтерской отчетности за 2023 год сказано, что она входит в группу компаний Khalifa Fund for Enterprise Development. «Бенецифициаром общества является правительство Абу-Даби, которое возглавляют члены семьи Аль Нахайян и которое владеет в совокупности 100% долей в капитале конечной материнской компании», — указано в документах (более поздние данные пока не публиковались).

В марте 2025 года собственником ООО «Фонд им. Шейха Зайеда» стала зарегистрированная в ОАЭ Darts Holding RSC LTD. До этого момента им с 2017 года владела Talents Investment LLC, свидетельствуют данные системы СПАРК. Но информация о смене конечного бенефициара фонда на данный момент не появлялась.

Как оценивают проект

Cкладской комплекс в Грозном будет построен до 2027 года, а его общая площадь составит порядка 101 тыс. кв. м, указывают консультанты. По их словам, онлайн-ретейлер Ozon, который после завершения всех работ займет площади в комплексе, возьмет его в долгосрочную аренду.

Кто выступит девелопером проекта, представитель Ozon раскрывать не стал. У компании есть предварительный договор с одним из застройщиков, но пока процесс находится на начальном этапе, пояснил собеседник РБК. Сам Ozon, по его словам, обычно инвестирует в техническое обеспечение и IT-инфраструктуру складского комплекса.

Стоимость строительства объекта подобной площади в Грозном управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов оценивает в 7–9 млрд руб. Схожую цифру — 7–8 млрд руб. (без учета НДС) — приводит и региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Ставка аренды здесь, по словам старшего директора департамента складской недвижимости Ricci Руслана Готыжева, может составить порядка 11–12 тыс. руб. за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС). Таким образом, ежегодно складской комплекс будет обходиться Ozon примерно в 1,1–1,2 млрд руб.

Интерес онлайн-ретейлера к строительству склада в Чечне опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. По итогам первых шести месяцев 2025 года республика стала одним из лидеров по росту объемов интернет-торговли в России, напоминает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Если раньше регион был относительно слабо охвачен крупными торговыми и дистрибуционными операторами, то в последние годы там наблюдается рост потребления и активное развитие сектора e-commerce, говорит Готыжев. Его жители активно осваивают онлайн-покупки, что формирует устойчивый спрос на складские комплексы, подчеркивает он.

Ozon продолжает активную региональную экспансию и развивает логистическую инфраструктуру по всей стране, указывает Алябьев. Аренда складского комплекса в Грозном позволит ему сократить сроки доставки в Северо-Кавказский федеральный округ и часть Южного федерального округа, полагает Ахмедзянов. Кроме того, онлайн-ретейлер сможет снизить и совокупные издержки за счет транспортного коридора трассы Р‑217 и режима ОЭЗ «Грозный», считает он. Среди основных рисков эксперт называет поставки инженерных систем и кадровую базу. Но эти вопросы могут решиться благодаря стандартизации и программам подготовки, говорит он.

Северный Кавказ интересен онлайн-ретейлерам в том числе из-за своего географического расположения и положительной демографической ситуации, что привлекательно для реализации товаров сейчас и в будущем, рассуждает Афанасенко. Исторически развитая сеть распределительных центров крупнейших игроков онлайн-рынка там отсутствует, напоминает Готыжев. Основная инфраструктура маркетплейсов ранее была сосредоточена в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, объясняет эксперт. А сейчас компании стремятся расширить свое присутствие южнее — в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Чечню и Дагестан, где они видят потенциал развития, в том числе за счет международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток» («Один пояс — один путь»), добавляет Готыжев.