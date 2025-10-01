 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
Греф пожелал фонду из ОАЭ не пожалеть об инвестициях в «Сбер»

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В кулуарах Moscow Startup Summit глава «Сбера» Герман Греф поблагодарил суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala Investment Company («Мубадала инвестмент кампэни») за то, что он остается крупнейшим иностранным акционером банка.

«Я надеюсь, они не пожалели и никогда не пожалеют, что они в нас проинвестировали, потому что «Сбер» растет очень динамично», — приводит ТАСС слова Грефа.

Контрольный пакет акций Сбербанка по-прежнему находится у правительства России, ему принадлежит 50% плюс одна акция в уставном капитале.

Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам и вкладам
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Mubadala Investment Company была создана в январе 2017 года в результате объединения Mubadala Development Company и International Petroleum Investment Company. Она полностью принадлежит правительству Абу-Даби в ОАЭ. Задачей фонда является содействие диверсификации экономики Абу-Даби. Основное внимание уделяется управлению долгосрочными инвестициями, направленными на обеспечение высокой финансовой отдачи и ощутимых социальных благ для эмирата.

«Mubadala инвестирует и сотрудничает на переднем крае глобального роста и инноваций, создавая возможности для будущих поколений», — говорится в сообщении на сайте фонда.

В начале сентября 2025 года «Сбер» раскрыл детали вывода с баланса замороженных из-за санкций активов и пассивов. Специальная реорганизация банка с их выделением на отдельное юрлицо может состояться уже в первой половине 2026 года. Директор кредитной организации Тарас Скворцов сообщил РБК, что сумма сделки будет меньше величины чистой прибыли «Сбера» за неделю и не повлияет на финансовый результат банка.

