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Бизнес ,  
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ФАС предложила проиндексировать цены за проезд и перевозки на поездах

ФАС: с 2023 года цены за проезд в поездах проиндексируют на 8,1%, грузоперевозки — на 7,1%
Служба планирует с 2023 года проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки поездами на 8,1%, а грузоперевозки — на 7,1%. Индексация проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России, указали в ФАС
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

ФАС с 2023 года планирует проиндексировать тарифы, сборы
‎и платы на пассажирские железнодорожные перевозки в России на 8,1%, следует из размещенного министерством проекта.

«Индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет проведена с учетом изменения платы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта (индексируется в соответствии с параметрами роста тарифов на грузовые перевозки), а также прочих расходов перевозчика (индексируются по прогнозному индексу потребительских цен). С учетом этого индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2023 году составит 8,1%, в 2024‒2025 годах — по 4% ежегодно», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В другом проекте служба также предложила проиндексировать тарифы на перевозки грузов и оказания услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры при перевозках грузов на 8% в 2023 году, на 7,1% — в 2024-м и на 4,6% — в 2025-м.

«Проект приказа подготовлен в соответствии поручением правительства Российской Федерации <...>, которым предусматривается установление тарифов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации», — подчеркнули в ФАС.

ФАС ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования — их ежегодно индексируют на уровне не выше инфляции. С начала 2022 года тарифы были увеличены более чем на 10%. Последняя индексация производились с 1 октября — тогда цены выросли на 6,52%.

В августе прошлого года РБК узнал, что ФАС поддержала предложение РЖД отказаться от госрегулирования тарифов. Идея компании прозвучала на фоне убытков перевозчиков в том числе из-за пандемии коронавируса. Эксперты высказывали опасения, что, если это произойдет, цены на билеты заметно вырастут.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФАС Перевозки пассажиров РЖД поезда грузоперевозки индексация
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