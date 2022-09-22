ФАС с 1 октября индексирует цену проезда на поездах дальнего следования

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 16:09
МИД пообещал серьезно отнестись к сигналам США об улучшении отношений Политика, 17:09
В Краснодарском крае опровергли запрет на выезд для военнообязанных Политика, 17:05
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:58
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
ЕК обсудит выдачу гуманитарных виз для россиян на фоне мобилизации Политика, 16:48
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты ЦСКА и «Зенита» в прошлом сезоне Спорт, 16:42
Правительство из-за санкций установит МРОТ «в особом порядке» Экономика, 16:37
Россия запретила въезд канадцам Хемингуэю и Онищенко Политика, 16:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Какие угрозы несет Четвертая промышленная революция для человечества Pro, 16:33
Мутко предложил льготы при покупке больших квартир ради роста рождаемости Бизнес, 16:29
Мишустин пообещал с 1 января ввести пособие для семей с низкими доходами Политика, 16:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:25
Мутко предложил сделать бессрочной семейную ипотеку Бизнес, 16:19
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

ФАС с 1 октября индексирует цену проезда на поездах дальнего следования

ФАС предложила проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52% с 1 октября
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В России с 1 октября могут увеличить тарифы на перевозку пассажиров ‎в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба.

«Проектом приказа предусмотрена дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» (далее — ФПК), АО «Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 руб., пишет «Интерфакс».

РЖД проиндексируют тарифы на грузовые перевозки почти на 10%
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

ФАС ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования — их ежегодно индексируют на уровне не выше инфляции. С начала 2022 года тарифы были увеличены на 4,3%.

В августе прошлого года РБК узнал, что ФАС поддержала предложение РЖД отказаться от госрегулирования тарифов. Идея компании прозвучала на фоне убытков перевозчиков в том числе из-за пандемии коронавируса. Эксперты высказывали опасения, что если это произойдет, цены на билеты заметно вырастут.

Ранее РЖД предложила проиндексировать тарифы на грузоперевозки на 9,8% с начала следующего года. «Коммерсантъ» сообщил, что эта мера направлена на выполнение инвестиционной программы компании — вложений в развитие БАМа и Транссиба.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Великий, а не эффективный: Стивен Кови рассказывает про 8-ой навык лидера
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ФАС индексация тарифов РЖД Перевозки пассажиров
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В РЖД сообщили о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны
Общество
РЖД проиндексируют тарифы на грузовые перевозки почти на 10%
Бизнес
РЖД сообщили об увеличении квоты на число пассажиров в Калининград
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter