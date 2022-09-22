ФАС с 1 октября индексирует цену проезда на поездах дальнего следования

ФАС предложила проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52% с 1 октября

Фото: Никита Попов / РБК

В России с 1 октября могут увеличить тарифы на перевозку пассажиров ‎в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба.

«Проектом приказа предусмотрена дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» (далее — ФПК), АО «Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 руб., пишет «Интерфакс».

ФАС ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования — их ежегодно индексируют на уровне не выше инфляции. С начала 2022 года тарифы были увеличены на 4,3%.

В августе прошлого года РБК узнал, что ФАС поддержала предложение РЖД отказаться от госрегулирования тарифов. Идея компании прозвучала на фоне убытков перевозчиков в том числе из-за пандемии коронавируса. Эксперты высказывали опасения, что если это произойдет, цены на билеты заметно вырастут.

Ранее РЖД предложила проиндексировать тарифы на грузоперевозки на 9,8% с начала следующего года. «Коммерсантъ» сообщил, что эта мера направлена на выполнение инвестиционной программы компании — вложений в развитие БАМа и Транссиба.