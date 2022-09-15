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РЖД проиндексируют тарифы на грузовые перевозки почти на 10%

«Коммерсантъ»: РЖД в 2023 году проиндексируют тарифы на грузовые перевозки почти на 10%
В РЖД предложили проиндексировать тарифы на грузоперевозки на 9,8% с 2023 года, узнал «Коммерсантъ». Вырученные средства предполагается направить на выполнение инвестпрограммы компании, в том числе развитие БАМа и Транссиба
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%, с таким предложением выступила компания РЖД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с инициативой. По информации одного из них, предложение было одобрено первым вице-премьером Андреем Белоусовым на совещании 14 сентября.

Рост тарифа на 9,8% — это примерно 190 млрд руб. дополнительных сборов с грузоотправителей. В этом году тарифы уже были проиндексированы: в начале года — на 7,7%, а с 1 июня — на 11%.

Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы РЖД, пишет издание, — в 2022 году она должна была быть рекордной, однако еще в мае компания анонсировала сокращение с 1,028 трлн руб. до 808 млрд руб. При этом источник газеты, знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна сократиться на 190 млрд руб. (до 838 млрд руб.), из которых 91 млрд руб. приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году плана вложения в расширение Восточного полигона (БАМ и Транссиб).

Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По данным «Коммерсанта», инвестпрограмма на 2023 год должна составить 1,23 трлн руб., что больше прежнего плана (1,14 трлн руб.). Источник издания рассказал, что в рамках нового предложения инвестиции в развитие БАМа и Транссиба относительно уточненной инвестпрограммы текущего года увеличатся на 118 млрд руб., до 260 млрд руб. Также возрастут вложения в ремонт и развитие путевого комплекса и других объектов инфраструктуры — до 319 млрд руб.

Собеседник газеты отмечает малую вероятность освоения средств на БАМ и Транссиб в таком объеме. На конец августа этого года уровень освоения средств составил 66 млрд руб., говорил замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, а по итогам девяти месяцев планируется выполнить работы на 78 млрд руб., что больше, чем во всем 2021 году. Источник «Коммерсанта» в отрасли отмечает, что по итогам 2013–2020 годов средний уровень освоения средств на Восточном полигоне составлял 73 млрд руб. в год, что в 3,5 раза меньше, чем запланировано на 2023 год.

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С учетом всех тарифных решений (из расчета вклада в тарифный рост отмены понижающих коэффициентов на уголь в 3% годовой индексации) среднесетевой тариф РЖД на конец 2022 года увеличивается к декабрю 2021 года на 23,1% при прогнозе годовой инфляции менее 12%, подсчитал источник издания в отрасли.

Согласно долгосрочной программе развития РЖД, ежегодная индексация тарифа до 2025 года должна составлять среднеарифметический индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за четыре года минус 0,1%. Однако, как считает собеседник газеты из числа клиентов компании, этот принцип не исполняется: каждый год компания выступает с предложениями о дополнительных коэффициентах на различные аспекты сектора.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Артём Кореняко Артём Кореняко
РЖД БАМ Транссиб повышение тарифов грузоперевозки инвестпрограмма
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