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Конов продал свою долю в «Сибуре»

Экс-глава «Сибура» Конов продал свою долю в компании без права выкупа
Экс-глава «Сибура» Дмитрий Конов перестал владеть 2,59% акций холдинга. Бизнесмен ушел с поста председателя и покинул совет директоров компании из-за введенных против него санкций ЕС в марте, а в июне оспорил санкции в суде ЕС
Дмитрий Конов
Дмитрий Конов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бизнесмен Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером «Сибур Холдинга», потеряв 2,59% в компании. Об этом он сообщил «Интерфаксу» в кулуарах конференции Adipec.

По словам Конова, у него нет права на обратный выкуп этой доли.

РБК направил запрос представителю «Сибура».

Конов также рассказал, что Совет ЕС перестал настаивать на двух из трех критериев, которые считает основанием для включения его в санкционный список. Так, бизнесмен теперь не входит в число «поддерживающих лиц, ответственных за принятие решений о специальной военной операции», а также не относится к оказывающим «материальную помощь правительству России, ответственному за СВО».

Тем не менее Совет ЕС все еще считает применимым к нему определение одного из «ведущих бизнесменов, работающих в отрасли, приносящей значительные доходы российскому правительству», говорит Конов. По его словам, согласно принятой в Евросоюзе трактовке business person, это преимущественно основатель, владелец компании или основной акционер, реже топ-менеджер.

Однако, указывает Конов, он не был ни основателем, ни основным акционером «Сибура», а единолично принимать решения как топ-менеджер не мог, так что этот критерий также нужно пересмотреть.

Конов попал в санкционные списки Евросоюза 9 марта. Тогда были расширены ограничения в отношении еще 14 российских бизнесменов и топ-менеджеров, «оказывающих поддержку и получающих выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающих ему существенный источник дохода».

В качестве обоснования в ЕС заявили о близости основных владельцев «Сибура» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко к президенту Владимиру Путину. По данным ЕС, «Сибур» тесно связан с правительством России. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству России», — говорилось в документе. Затем аналогичные меры ввела и Британия.

В том же месяце бизнесмен покинул пост председателя правления и вышел из совета директоров компании. В июне Конов оспорил санкции против него в суде Евросоюза.

«Сибур» — крупнейшая нефтегазохимическая компания Восточной Европы. Она закупает сырье, перерабатывает и производит топливные и нефтехимические продукты, которые продает в России и за рубежом.

Конов начинал карьеру в банке «Международная финансовая компания». С 1998 по 2000 год работал в казначействе ЮКОСа, а с февраля 2004-го — в «Сибуре», где прошел путь от советника президента до председателя правления (с 2006 года). В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал его состояние в $450 млн.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Тимофей Дзядко
«Сибур» Дмитрий Конов Акции доля
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