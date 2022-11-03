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Британские власти обвинили Glencore в перевозке взяток самолетами

Британская прокуратура: Glencore перевозил взятки на самолетах
Glencore признала вину по семи пунктам обвинения. Британская прокуратура обвиняла компанию в даче взяток чиновникам в пяти африканских странах для обеспечения доступа к ценным сортам нефти и высокой скорости доставки

Glencore Energy UK, дочерняя компания одного из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore, выплатила или не смогла предотвратить выплату взяток должностным лицам в пяти африканских странах. Об этом сообщило британское управление по борьбе с серьезными мошенничествами (SFO) Королевскому суду Саутуорка, передают Reuters, The Financial Times и Bloomberg. Материнская компания имеет активы и в России.

Взятки передавались из лондонского офиса через отдел в Западной Африке, они направлялись должностным лицам национальной нефтегазовой компании Камеруна, чтобы обеспечить благоприятный режим при продаже сырой нефти, считают в британской прокуратуре. По данным ведомства, неустановленным сотрудника Glencore помогал сотрудник компании в Нигерии, откуда наличные часто перевозились в Камерун на частном самолете. По данным ведомства, за три года до начала марта 2015 года чиновники национальной нефтегазовой компании Камеруна и национального нефтеперерабатывающего завода страны получили в рамках коррупционных сделок $13,7 млн.

Другой сотрудник Glencore, чью личность также не удалось установить, запросил снятие $800 тыс. наличными в швейцарском офисе компании, прежде чем вылететь на частном самолете с коллегой в Южный Судан. В прокуратуре Великобритании также считают, что средства были переданы сотруднику Glencore в этой стране, после часть денег были использованы для взяток чиновникам Южного Судана, которые могли влиять на распределение грузов с сырой нефтью.

Glencore признала вину по пяти пунктам обвинения в мошенничестве в отношении выплат на общую сумму $26,9 млн, по большей части деньги были направлены должностным лицам государственных нефтяных компаний в Нигерии, Камеруне и Кот-Д'Ивуаре. 

Кроме того, Glencore признала вину по двум обвинениям в непредотвращении мошенничества в связи с выплатами более $1 млн посредникам в Экваториальной Гвинее и Южном Судане, часть из которых была направлена на обеспечение ценных нефтяных контрактов, полагают в британской прокуратуре. Компания предлагала и соглашалась давать взятки в рамках устоявшегося у нее способа ведения бизнеса, коррупция была повсеместной, заключила прокурор Александра Хили.

Всего были выплачены $28 млн за пять лет с 2011 по 2016 год, полагает прокуратура, средства использовались для обеспечения льготного доступа к нефти, увеличения допустимого количества грузов, получения ценных сортов нефти и предпочтительных сроков доставки.

Представитель Glencore Клэр Монтгомери заверила, что компания сожалеет о нанесенном ущербе как на национальном, так и на общественном уровнях в африканских странах, и считает подобную практику «непростительной». Сейчас «эта практика не существует ни в какой форме ни в одной из компаний Glencore», подчеркнула она.

В мае Glencore согласилась выплатить более $1,1 млрд для урегулирования обвинений, связанных с коррупционными расследованиями в США, Великобритании и Бразилии, а также в рамках дела в США о манипулировании рынком. Минюст США сообщил, что компания признала вину в рамках двух отдельных разбирательств и, согласно соглашениям, которые еще должны утвердить американские суды, выплатит около $1,1 млрд.

По словам прокурора Дамиана Уильямса, Glencore давала взятки, чтобы получить нефтяные контракты, избежать государственных проверок, а также «подкупила судей, чтобы иски исчезли». «По сути, Glencore давала взятки, чтобы заработать деньги — сотни миллионов долларов. И это было сделано с одобрения и даже поощрения высшего руководства», — заявил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Glencore Африка коррупция взятки Камерун Нигерия Южный Судан Кот-д'Ивуар экваториальная гвинея
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