Glencore выплатит $1,1 млрд по делам о взяточничестве в США и Британии
Один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore согласился выплатить более $1,1 млрд для урегулирования обвинений, связанных с коррупционными расследованиями в США, Великобритании и Бразилии, а также в рамках дела в США о манипулировании рынком, сообщается на сайте компании.
Минюст США сообщил, что компания признала вину в рамках двух отдельных разбирательств и, согласно соглашениям, которые еще должны утвердить американские суды, выплатит около $1,1 млрд.
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка рассматривалось дело о нарушении Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Следствие установило, что с 2007 по 2018 год Glencore International AG и ее дочерние компании, действуя через своих сотрудников и посредников, перевела должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго более $100 млн для взяток.
По словам прокурора Дамиан Уильямса, Glencore давала взятки, чтобы получить нефтяные контракты, избежать государственных проверок, а также «подкупила судей, чтобы иски исчезли». «По сути, Glencore давала взятки, чтобы заработать деньги — сотни миллионов долларов. И это было сделано с одобрения и даже поощрения высшего руководства», — заявил он.
По второму уголовному делу в федеральном суде штата Коннектикут Glencore Ltd (торговое подразделение компании) признало, что участвовало в схеме манипулирования ценами на сырье «в двух самых загруженных торговых портах США» — в Лос-Анджелесе и Хьюстоне.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила об урегулировании претензий к компании. Соглашение предусматривает, что Минюст США назначит независимых наблюдателей, которые проконтролируют, соблюдает ли компания свои обязательства.
Одновременно с этим британская «дочка» Glencore Energy UK заявила в Вестминстерском магистратском суде, что вскоре признает себя виновной по делу о даче взяток на сумму более $25 млн чиновникам в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Кот-д'Ивуаре, Нигерии и Южном Судане за преференции на рынках этих стран, передает Reuters. Слушания по этому делу назначены на 21 июня.
«В настоящее время Glencore не ожидает, что сумма, подлежащая выплате в связи с резолюцией в Великобритании, приведет к тому, что совокупная сумма, выплаченная за все соглашения, будет существенно отличаться от резерва в размере $1,5 млрд, отраженного в финансовой отчетности компании за 2021 год», — говорится в заявлении компании.
Помимо этого, Glencore International AG отдельно согласилась выплатить более $39,5 млн для урегулирования дела в Бразилии.
Glencore — англо-швейцарская корпорация, которая является поставщиком сырьевых товаров и редкоземельных ресурсов, а также крупным нефтетрейдером. Штаб-квартира компании находится в Бааре (Швейцария).
Основные активы Glencore в России — 10,55% холдинга En+ Group (материнская компания российского производителя алюминия «Русал»), 23,46% акций «РуссНефти» и 0,6% «Роснефти».
В феврале Glencore объявила о выходе из капитала «РуссНефти». Компания также сообщила о намерении пересмотреть свое участие в En+ и «Роснефти», однако в конце марта признала, что не видит реалистичных вариантов выхода из их капитала.