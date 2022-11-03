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Эксперты оценили падение числа пассажиров электричек на фоне мобилизации

Аналитики ИПЕМ: в октябре потери в перевозке пассажиров электричек составили 6 млн человек
Аналитики ИПЕМ связали падение пассажиропотока в пригородных электричках в октябре «со снижением транспортной мобильности мужской половины населения» на фоне частичной мобилизации
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В октябре падение пассажиропотока в пригородных электричках составило примерно 7% (или 6 млн человек) от плановых месячных показателей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Газета, ссылаясь на данные РЖД, пишет, что в прошлом месяце в пригородном сообщении число пассажиров составило 88,4 млн, это на 5,4% меньше показателя за тот же период годом ранее. Всего с января по октябрь было перевезено 855,3 млн пассажиров (+6,2% год к году).

По мнению аналитиков ИПЕМ, «нехарактерное падение» объемов перевозок пассажиров в электричках по сравнению с мредыдущими месяцами связано «со снижением транспортной мобильности мужской половины населения на фоне объявления в стране частичной мобилизации в конце сентября». Заместитель гендиректора института Владимир Савчук полагает, что к декабрю объем пригородных перевозок вырастет до 90 млн пассажиров.

Савчук также ждет роста объема перевозок поездами дальнего следования. По информации РЖД, в октябре текущего года число пассажиров (8,2 млн человек) и пассажирооборот (6,4 млрд пассажиро-километров) превысили прошлогодние показатели на 16 и 22% соответственно. То же касается данных за первые десять месяцев года. В ИПЕМ считают, что это связано с «перетоком пассажиров» с воздушного транспорта на железнодорожный: с 24 февраля, дня начала боевых действий на Украине, 11 аэропортов юга и центра России закрыты, Росавиация в начале ноября в 40-й раз продлила запрет на полеты туда.

В РЖД и Минтрансе на запросы «Ведомостей» не ответили.

Как полагает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, снижение перевозок пассажиров в пригородном сообщении в первую очередь связано с завершением дачного сезона, похолоданием и «сложной ситуацией с доходами населения». Он также считает, что в дальнейшем показатели вырастут.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего планировали призвать 300 тыс. человек. После этих заявлений на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки. Российский Forbes писал, что к началу октября из страны могли уехать 700 тыс. россиян, но в Кремле эти данные назвали уткой, не приведя других цифр. 31 октября президент Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Как заявляют в Кремле, соответствующий указ не нужен
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
электрички железнодорожный транспорт пассажиропоток частичная мобилизация РЖД
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