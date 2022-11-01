Росавиация в 40-й раз продлила ограничение на полеты в южные аэропорты
Ограничение на полеты в аэропорты южной и центральной России продлено до 3:45 по московскому времени 9 ноября, сообщили РБК в Росавиации.
Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Последний раз ограничение продлевали 26 октября.
Запрет на полеты в эти города действует с 24 февраля, его регулярно продлевают. Авиакомпаниям рекомендуют организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, где закрыли аэропорты, РЖД еще в феврале решила ввести дополнительные поезда на данных направлениях.
В Курске в период простоя аэропорта занялись его ремонтом. За время, пока ограничены полеты, там уже провели работы на фасаде здания и начали внутреннюю отделку. Полностью завершить реконструкцию намерены к февралю следующего года.