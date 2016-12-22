Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России

Вице-премьер Дмитрий Козак исключил возможность введения в России государственного регулирования цен на топливо. Об этом он заявил в интервью в программе «Вести в субботу» на «России 1».
«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили <...> И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь [снова ввести его] невозможно, скорее», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос. Подобному воздействию властей, по мнению чиновника, станет противоречить сама сложившаяся за 30 лет структура рынка. При ней невозможно будет ввести государственное регулирование, уверен вице-премьер.
«Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — добавил замглавы правительства.
Материал дополняется.