Структура «Калашникова» стала совладельцем швейных фабрик в пяти регионах

Структура концерна «Калашников» стала владельцем долей в нескольких компаниях, связанных со швейными производствами в разных регионах. Ранее она инвестировала в бывшие фабрики Gloria Jeans и комбинат «Парижская коммуна»

Фото: fabrika-ladushka.ru

Входящая в ГК «Калашников» компания «Триада-ТКО» стала совладельцем десяти структур, связанных со швейными производствами в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Орловской областях. Это следует из информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с которой ознакомился РБК. Сделки были закрыты в течение лета 2025 года. В ходе них «Триада-ТКО» получила от 21 до 100% в уставном капитале этих компаний, указано в ЕГРЮЛ.

РБК направил запрос в ГК «Калашников».

Какие активы приобрела компания

По данным ЕГРЮЛ, в конце августа «Триада-ТКО» стала владельцем 25% в ООО «Швейная компания «Лидер». Эта структура была создана в июле 2025 года, свидетельствует информация СПАРК. В качестве ее основного вида деятельности указано производство рубашек из текстильных материалов, спецодежды, верхней одежды, изделий из кожи и проч. Само предприятие, судя по данным портала «Работа России», находится в Тульской области: именно этот адрес компания указала в вакансии на поиск швеи. В этом же регионе «Триада-ТКО» в июле приобрела 21% в занимающемся производством верхней одежды «Йндоком», следует из реестра.

Кроме того, в середине августа структура «Калашникова» получила 21% в компании «Главный ресурс», сказано в ЕГРЮЛ. Данная фирма может заниматься производством одежды и аксессуаров, спецодежды, вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий. По данным «Работы России», она размещала объявления о поиске швеи на производство в Москве. Компания также искала и другой персонал (инженер, техник и повар) на объект в Красногорске, сказано на портале. Ранее, в мае, такую же долю «Триада-ТКО» получила в ООО «Главный ресурс Тверь», искавшем швей на фабрику в Тверской области.

В июне—июле структура ГК «Калашников» вошла в уставный капитал ряда компаний, зарегистрированных во Владимирской области. К примеру, согласно ЕГРЮЛ, она приобрела 21% во «Владимирской швейной фабрике «Ладушка». Это предприятие, судя по информации с его сайта, занимается пошивом спецодежды, формы для силовых структур и товаров для маркетплейсов. Всего оно способно выпускать около 30 тыс. изделий в месяц, сказано там.

Помимо «Ладушки», во Владимирской области к «Триаде-ТКО» перешло 100% в фирмах «Дишта», «Виктория» и «Велес». Все эти структуры специализируются на производстве «прочей верхней одежды», спецодежды, нательного белья и проч. Они искали себе швей, гладильщиков, закройщиков, упаковщиков и инженеров-технологов на производственные объекты в городе Костерево. Собственниками данных компаний ранее выступали граждане Вьетнама, свидетельствуют данные СПАРК.

В июле структура «Калашникова» инвестировала также в зарегистрированную в Орловской области компанию «Шатл»: теперь ей принадлежит в данной структуре 21%, следует из ЕГРЮЛ. Сама фирма, согласно СПАРК, может заниматься производством спецодежды, верхней одежды, а также торговлей. В здании, где она зарегистрирована, по данным «Яндекс Карт», находится швейная фабрика «Кромчанка». Структура концерна размещала вакансии на поиск швеи, инженера-технолога, диспетчера, конструктора и закройщика на предприятие в городе Кромы.

Ранее, в апреле этого года, «Триада-ТКО» получила 21% в рязанской фирме «Янг стори», которая может заниматься производством трикотажного и вязаного полотна, одежды из кожи, меховых изделий и проч.

Чем известна «Триада-ТКО» Компания занимается разработкой, производством и поставками экипировки, которая обеспечивает «сохранность жизни и здоровья пользователей в военной и гражданской сфере», говорится на ее сайте. Она была основана в 2011 году и специализируется на изготовлении предметов обмундирования и снаряжения. А с 2018 года она входит в «Калашников» — многопрофильный холдинг, который специализируется на производстве продукции гражданского и военного назначения. Это крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия: на его долю, по собственным оценкам, приходится около 95% производства стрелкового оружия России. Он выпускает, к примеру, боевое стрелковое оружие (автоматы, пулеметы, снайперские винтовки), ракетно-артиллерийское вооружение, гражданское стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, спецтехнику и проч.

Во что еще инвестировала структура «Калашникова»

С конца декабря 2024 года по март 2025-го «Триада-ТКО» инвестировала в пять швейных предприятий, которые занимаются в том числе производством спецодежды. К примеру, она стала совладельцем одного из старейших предприятий по производству трикотажа и трикотажного полотна — комбината «Парижская коммуна» под Тверью. А в Москве ей перешла швейная фабрика «Космос» на Дмитровском шоссе, основанная еще в 1924 году. Она специализируется на производстве женской, мужской и детской одежды.

Кроме того, «Триада-ТКО» в конце февраля этого года получила 21% в компании «Булава», которой принадлежат фабрики по производству спецодежды в Ростовской области. Это предприятие начало работать в 2024 году. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что инвестиции в запуск составили около 200 млн руб. Планировалось, что в рамках производства будет создано 400 рабочих мест. Вскоре после того, как долю в «Булаве» получила структура «Калашникова», стало известно, что эта компания планирует приобрести две фабрики одежного ретейлера Gloria Jeans в Ростовской области. Об этом 27 февраля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «На производственные площадки, ранее принадлежавшие корпорации «Глория Джинс», в Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава», — написал он. Слюсарь также подчеркнул, что новый инвестор трудоустроит около 400 сотрудников.