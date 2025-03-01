«Калашников» инвестировал в фабрики «Космос» и «Парижская коммуна»

Структура концерна «Калашников» приобрела доли в нескольких швейных производствах в разных регионах России. Среди них — московская швейная фабрика «Космос» и один из старейших трикотажных комбинатов «Парижская коммуна»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Компания «Триада-ТКО», входящая в ГК «Калашников», с конца декабря 2024 года вошла в капитал пяти швейных предприятий, специализирующихся в том числе на производстве спецодежды. Изменения состава владельцев в предприятиях, расположенных в Москве, Тверской области и других регионах, зафиксированы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Представитель «Калашникова» на запрос РБК не ответил.

О каких активах идет речь.

В Москве «Триада-ТКО» стала владельцем фирмы «Космос», на балансе которой находится одноименная швейная фабрика на Дмитровском шоссе. Сам «Калашников» уже размещает на портале HeadHunter вакансии на поиск сотрудников для работы на предприятии. «Динамично развивающаяся компания «Триада-ТКО» приглашает соискателей на должность швеи», — говорится там. В качестве места работы указано именно здание на Дмитровском шоссе. Фабрика «Космос», основанная в 1924 году, специализируется на производстве женской, мужской и детской одежды. Кроме того, она выпускала и форменную одежду, в том числе для ФТС, ФНС, Следственного комитета и МВД. Производственные мощности предприятия не раскрываются.

«Триада-ТКО» получила 21% долей в ООО «Комбинат «Парижская коммуна» , основном юридическом лице одноименного производства, расположенного в городе Вышний Волочёк Тверской области. Комбинат, основанный еще в 1857 году, считается одним из старейших предприятий по производству трикотажа и трикотажного полотна. В 2024 году его генеральный директор говорил, что ассортимент фабрики, которая является предприятием законченного цикла, насчитывает более 100 наименований. Продукция «Парижской коммуны» поставляется на медицинские, швейные, галантерейные предприятия и для прочих нужд.

, основном юридическом лице одноименного производства, расположенного в городе Вышний Волочёк Тверской области. Комбинат, основанный еще в 1857 году, считается одним из старейших предприятий по производству трикотажа и трикотажного полотна. В 2024 году его генеральный директор говорил, что ассортимент фабрики, которая является предприятием законченного цикла, насчитывает более 100 наименований. Продукция «Парижской коммуны» поставляется на медицинские, швейные, галантерейные предприятия и для прочих нужд. Еще один актив (также 21% долей в ООО) «Триада-ТКО» получила в компании «Булава», которой принадлежат фабрики по производству спецодежды в Ростовской области. Это предприятие начало работать в 2024 году. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что инвестиции в запуск составили порядка 200 млн руб. Планировалось, что в рамках производства будет создано 400 рабочих мест. Вскоре после того, как долю в «Булаве» получила структура «Калашникова», стало известно, что эта компания планирует приобрести две фабрики одежного ретейлера Gloria Jeans в Ростовской области. Об этом 27 февраля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «На производственные площадки, ранее принадлежавшие корпорации «Глория Джинс», в Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава», — написал он. Слюсарь также подчеркнул, что новый инвестор трудоустроит порядка 400 сотрудников.

В декабре 2024 года структура Калашникова приобрела 25% в зарегистрированном в Москве ООО «Ирей Импэкс», основной вид деятельности которого производство спецодежды. Тем же видом деятельности занимается зарегистрированное в Смоленске ООО «Альянс», в котором «Триада-ТКО» получила 21% в конце прошлого года.

Сама «Триада-ТКО», согласно информации на ее сайте, занимается разработкой, производством и поставками экипировки для специальных и общевойсковых подразделений России. Предметы обмундирования и снаряжения она изготавливает с 2012 года. «Триада-ТКО» с 2018 года входит в «Калашников» — многопрофильный холдинг, который специализируется на производстве продукции гражданского и военного назначения. Этот холдинг — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия: на его долю, по собственным оценкам, приходится около 95% производства стрелкового оружия России.