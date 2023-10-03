ФТС ужесточила проверки ввозимого в Россию армянского коньяка

Российские импортеры алкоголя рассказали об усилившихся проверках ввозимого в страну армянского коньяка со стороны ФТС. Из-за ужесточения контроля на границе уже застряли около 60 фур, но запасов пока хватает

Фото: Александр Гращенков / Russian Look / Global Look Press

Крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении, рассказали РБК два участника рынка. Трудности, по их словам, возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропуском пункте «Верхний Ларс», где Федеральная таможенная служба России ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

Проверки ужесточились примерно неделю назад, говорит один из собеседников РБК, — ранее проблем с пропуском армянского коньяка в Россию, по его словам, не возникало. Второй участник рынка уточнил, что из-за ужесточения требований у него «застряло» на границе три фуры с коньяком.

В пресс-службе ФТС отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора перенаправили в ФТС. РБК также направил запросы министру экономики Армении Вагану Керобяну, в Министерство иностранных дел страны и армянское посольство в России.

Об ужесточении контроля со стороны российской таможенной службы стали сообщать армянские СМИ, первым на это обратил внимание телеграм-канал «Пьяный Мастер». Проверки начались еще в марте—апреле, пишет издание «Арменпресс» со ссылкой на таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна. Это объяснялось найденными нарушениями, в частности попытками провезти в Россию поддельные коньяки. Но несколько дней назад контроль был усилен — если раньше он осуществлялся в отношении конкретных поставщиков, то теперь проверяют весь коньяк, рассказал изданию Акопян.

Сейчас на границе скопилось около 60 фур с армянским коньяком, утверждает Акопян (в одной машине примерно 20,5 тыс. бутылок по 0,5 л, соответственно, 60 фур — это около 1,2 млн бутылок, уточнил собеседник РБК на алкогольном рынке). По его словам, российские таможенники проверяют документацию, после чего могут последовать решения об отправке продукции на экспертизу. Ее срок составляет от недели до месяца, в течение которых машинам приходится ожидать на КПП.

Простои машин с армянским алкоголем на границе возникали в течение всего лета и составляли от 30 до 50 дней, подтверждает президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Сейчас, впрочем, эти проблемы уже решены, а имеющихся у Ladoga запасов достаточно для того, чтобы их хватило до стабилизации ситуации, заверяет Грабар.

Как много армянского коньяка пьют россияне В российской рознице ежегодно продается около 140 млн л коньяка и бренди, оценивает директор «Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Из них примерно 90 млн л приходится на российскую продукцию, треть которой, впрочем, производится из армянских спиртов. На долю готовых коньяка и бренди из Армении приходится более 50% всего импорта этой продукции, говорит Дробиз. Впрочем, Армения половину своих коньяков и бренди производит из зарубежных спиртов, поскольку производство собственного винограда в Армении невелико.

В последнее время отношения между Россией и Арменией обострились. 3 октября армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал это «недружественным шагом» по отношению к России. Процесс ратификации армянское правительство начало еще в конце 2022 года, объяснив это тем, что в новом статусе Ереван сможет поднять перед судом вопрос о военных преступлениях Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами.

В случае если Россия полностью ограничит импорт армянского коньяка, это ударит главным образом по его производителям, считает Дробиз. Около 80% всего объема производимых в Армении коньяка и бренди экспортируется в Россию. Последняя же легко сможет заменить и готовый алкоголь, и спирты продукцией из других стран, например из Грузии, резюмирует эксперт.