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На Ереванском коньячном заводе заявили о продолжении поставок в Россию

На Ереванском коньячном заводе назвали ложной информацию о приостановке экспорта в Россию

Информация о том, что Ереванский коньячный завод (выпускает коньяк «Арарат») прекратит поставлять свою продукцию в Россию, не соответствует действительности, предприятие продолжает поставки российским заказчикам, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса» на предприятии.

Заводом владеет французская компания Pernod Ricard. Как объяснил собеседник «Интерфакса», заявление компании предполагает, что компания PR Rouss, которая является партнером «Арарата» в России, в ближайшие месяцы прекратит свою деятельность.

Кроме того, один из участников российского алкогольного рынка заявил ТАСС, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекратить сотрудничество не поступало.

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) — ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков и лидер по объему производства и экспорту армянских коньяков.

В 1998 году ЕКЗ за $30 млн выкупила французская компания Pernod Ricard. Ей принадлежат десятки брендов, в том числе коньяк «Арарат», виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut.

О том, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт своей продукции в Россию, заявил 18 мая министр экономики Армении Ваган Керобян. «У меня нет официальных данных, но, кажется, это официально: ЕКЗ прекратит экспорт в Россию», — сказал он.

При этом министр отметил, что в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении столь тотально, как 10–15 лет назад.

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