Силуанов допустил увеличение сбора с уходящего бизнеса

Минфин думает над сценарием, при котором сбор с уходящих компаний можно было бы направить на технологическое развитие России

Антон Силуанов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Минфин обдумывает предложение повысить размер сбора с западных компаний, решивших уйти с российского рынка и продать местные активы, сообщил министр Антон Силуанов телеканалу РБК.

«Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что что-то маловато мы берем, 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем», — сказал Силуанов.

Его спросили, находится ли соответствующее решение Минфина в разработке, министр ответил: «Думаем, да».

Западные компании из недружественных государств могут продать российские активы при условии взноса в бюджет в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, определенной независимым оценщиком (то есть не менее 5% от рыночной стоимости. — РБК); другим условием стало обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

В правительстве не уточняли, кто должен будет платить взнос, но фактически его уплачивает покупатель, поскольку из недружественных стран он перечисляться не может, объяснял управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.