«Ъ» узнал о переговорах по продаже ПГК Лисина

Переговоры по продаже Первой грузовой компании находятся на продвинутой стадии, но еще не завершены, сообщили источники «Ъ». Покупатель компании неизвестен. Лисин стал 100-процентным владельцем ПГК в 2012 году, выкупив акции у РЖД

Владимир Лисин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Владимир Лисин (занимает третье место в рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes с состоянием $22,1 млрд) может продать Первую грузовую компанию, о переговорах по этому вопросу сообщили «Коммерсанту» шесть источников на рынке. По их словам, сделка носит денежный характер, переговоры находятся на «продвинутой» стадии, но еще не завершены.

Источники издания называли среди возможных покупателей зерновой холдинг «Деметра-Холдинг», его акционеров или входящий в его состав «Русагротранс», а также совладельца «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексея Тайчера (экс-советник главы РЖД на общественных началах и бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК). Однако все перечисленные стороны опровергли участие в сделке.

Два собеседника издания отметили, что речь может идти о «совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка». Один из источников утверждает, что сделка должна быть закрыта до конца года. В ФАС не ответили «Коммерсанту».

Первая грузовая компания — один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в России наряду с подконтрольной РЖД Федеральной грузовой компанией. Она основана в 2007 году. В 2011 году структура Владимира Лисина «Независимая транспортная компания» (НТК) приобрела 75% минус 2 акции ПГК за 125,5 млрд руб. В 2012 году холдинг Лисина выкупил у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., став 100-процентным владельцем компании.

Парк ПГК, как говорится на сайте компании, насчитывает более 100 тыс. вагонов, включая полувагоны и крытый подвижной состав. В сентябре прошлого года компания завершила выход из нецелевых сегментов, продав 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента (хопперов-цементовозов) «Первому промышленному оператору», рассказывали источники РБК.

По итогам 2022 года чистая прибыль ПГК по РСБУ выросла в 1,75 раза, до 38,4 млрд руб. Представитель компании отмечал, что ей удалось вернуться к допандемийным показателям выручки. Агентство "Эксперт РА" в июне подтвердило кредитный рейтинг ПГК на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил, что стоимость парка ПГК может составить порядка 140 млрд руб., отметив, что этоконсервативная оценка бизнеса. А оптимистичная оценка с учетом показателей прибыльности, потенциальной выплаты дивидендов, наличия средств на счетах, а также нахождения в залоге у ПГК «Транс Синергии», — 200–220 млрд руб. По мнению Бурмистрова, выход из операторского бизнеса не скажется на условиях перевозок грузов принадлежащего Лисину Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), так как обслуживание осуществляется по долгосрочным сервисным контрактам.

Лисин не попадает под санкции США, Великобритании или Европейского союза. Единственной страной, которая внесла его в черный список, стала Австралия. EUobserver со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщал, что ЕС не распространяет ограничительные меры на бизнесмена из-за позиции нескольких стран — членов объединения.

Лисин — бенефициар кипрской Fletcher Group Holdings, которая владела 79,3% НЛМК. В июле Bloomberg писал, что он перевел активы в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби. Теперь доли бизнесмена в комбинате и «Первой грузовой компании» находятся у Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.